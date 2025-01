Bosch e Makita SVENDITA Amazon sensazionale: promo da 9,99€ a meno di 30€

Super promozioni Bosch e Makita su tanti accessori perfetti per il fai da te, ma anche per l’utilizzo professionale. Due brand storici, i cui prodotti sono sinonimo di qualità e affidabilità. Guarda la nostra selezione di occasioni su Amazon e completa i tuoi ordini adesso per concludere i tuoi affari.

Bosch

Livella portatile di precisione a 9,99€.

Set di seghe a tazza di diverse misure a 11,49€.

Cacciavite a cricchetto con impugnatura a “T” a 13,65€.

Manico per avvitamento a cricchetto a 14,79€.

Chiavi a brugola (9 pezzi) a 21,99€.

Kit 43 in 1, linea “Professional” (bit di avvitamento particolarmente robusti e duraturi) a 24,06€.

Kit 70 in 1 con custodia (set per trapano e cacciavite) a 29€.

Makita

Manico di cacciavite a cricchetto a 13,12€.

Kit 33 in 1 (bussole per trapano) a 18,09€.

Cintura porta attrezzi con sistema di aggancio rapido a 22,45€.

Set 100 in 1 per lavorare sul legno a 27,99€.

Accaparrati gli sconti Amazon e concludi i tuoi ordini prima che le scorte dei prodotti in offerta finiscano. Gli articoli Bosch e Makita ti agevoleranno durante i lavori manuali e – grazie alla loro qualità – dureranno molto a lungo nel tempo! Adesso però devi fare in fretta, la disponibilità in promozione è limitata.