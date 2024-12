Bosch e Black+Decker: promozioni di Natale PAZZESCHE su Amazon (da 14,99€)

Spettacolari idee regalo per gli amanti del fai da te, firmate Bosch e Black+Decker, disponibili su Amazon solo per pochissimo tempo ancora. Guarda la nostra selezione e approfittane al volo, così da ricevere tutto in tempo.

Bosch

Kit 43 in 1 “Extra Hard” a 14,99€.

Kit 45 in 1 con custodia (bit di avvitamento) a 19,99€.

Set 34 in 1, linea “X-Line” Professional a 19,93€.

Valigetta degli attrezzi 14 in 1 a 34,99€.

Kit lavavetri elettrico con sistema aspiragocce a 49,99€.

Cacciavite elettrico ricaricabile linea Professional con inserti a 59,99€.

Black+Decker

Kit 109 in 1 con valigetta a 21,95€.

Pistola termica multifunzione a 29,81€.

Smerigliatrice angolare a 30,92€.

Levigatrice compatta con tanti accessori a 37,34€.

Aspirapolvere portatile particolarmente potente a 39,99€.

Le eccezionali offerte Bosch e Black+Decker sono perfette come regalo di Natale, ma devi ordinare in fretta su Amazon perché la disponibilità è limitata.