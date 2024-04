Borraccia AUTOPULENTE e IGIENIZZANTE: geniale e in sconto (-15%)

Oggi ti segnaliamo un prodotto in offerta su Amazon davvero unico e originale. Si tratta di una borraccia dotata di tecnologia LED UV-C che permette di igienizzare l’acqua in soli 60 secondi rimuovendo ogni possibile batterio. Il prezzo è di 84,15 euro invece di 99.

Borraccia autopulente: scopri una tecnologia rivoluzionaria

Il punto di forza di questa borraccia è appunto l’uso dell’innovativa tecnologia LED UV-C, che, con un semplice tocco di un pulsante, purifica l’acqua e pulisce le superfici interne della bottiglia. Questo processo, che dura solo 60 secondi, elimina batteri e virus che possono causare cattivi odori, garantendo che l’acqua all’interno rimanga fresca e sicura da bere.

Grazie alla struttura a parete singola e alla mancanza di isolamento, la bottiglia è estremamente leggera, consentendo di idratarsi senza sentire il peso. Ideale per chi è in movimento e desidera una soluzione pratica e comoda per l’idratazione quotidiana.

La borraccia è alimentata da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio, che offre una durata eccezionale. Con una carica completa, la capacità autopulente della bottiglia può durare fino a un mese, garantendo un uso affidabile nel tempo.

In ogni caso, è progettata per resistere agli spruzzi e all’umidità grazie al suo connettore MicroUSB impermeabile con certificazione IPX7. Questo assicura che la ricarica tramite cavo MicroUSB incluso sia sicura e protetta anche in ambienti umidi.

Una soluzione innovativa e conveniente per avere dell’acqua fresca e pura sempre con te: acquista adesso la borraccia autopulente in sconto.