Booking.com regala un set di valige: la nuova truffa phishing

Booking.com, stando ad alcune recenti email di questi giorni, starebbe regalando un set di valige e da viaggio, ma si tratta di una nuova truffa phishing. Infatti, i cybercriminali stanno sfruttando questo famoso brand come esca per ottenere dalle vittime che cadono nella trappola dati personali, dettagli di pagamento e denaro.

In un periodo dove è già allarme furto di identità online, dove fare attenzione anche a questi raggiri diventa una vera sfida. Tra l’altro, questo diventa ancora più difficile per il periodo che stiamo vivendo. Le famiglie devono affrontare un aumento dei costi importanti e per molti arrivare a fine mese sta diventando sempre più complicato.

Poter ricevere finalmente un regalo, dopo tanti sacrifici, è come trovare un’oasi nel deserto. Su questo stanno lavorando i criminali della nuova truffa phishing che sfrutta Booking.com. Vediamo di cosa si tratta e come riconoscerla per non cadere nella trappola.

Booking.com e il set di valige in regalo: come riconoscere la truffa phishing

Booking.com non sta regalando un set di valige e da viaggio, ma si tratta di una vera e propria truffa phishing. Per riconoscerla è importante conoscere il metodo di azione e come si sviluppa questo raggiro. Per prima cosa l’utente riceve una mail che sembra essere stata inviata da Booking.com.

Al suo interno un messaggio di apprezzamento annuncia la possibile vincita: “Sei stato selezionato come uno dei pochi fortunati per l’opportunità unica di riceverne uno nuovo di zecca“, riferendosi al “Pacchetto Combinato Del Viaggiatore“. Ovviamente, per vincere il premio è necessario rispondere a delle domande.

Cliccando sul bottone “Ottienilo adesso” l’utente viene rimandato su una pagina phishing a tema Booking.com con un messaggio: “Siamo lieti di offrirti l’opportunità unica di ricevere un nuovissimo Pacchetto combinato del viaggiatore! Per richiederlo è sufficiente rispondere a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Booking.com“.

Una volta terminato viene inscenata un’estrazione dove però si vince sempre. Per ricevere il regalo la vittima deve inserire i suoi dati personali e i dettagli della carta di credito, così da partecipare alle spese di spedizione di circa 2€.

Come difendersi da questa truffa

Puoi difenderti dalla truffa phishing che sfrutta Booking.com per adescare più vittime possibili assumendo alcuni buoni comportamenti: