Bonus Internet per tutti: come puoi ottenere 300 euro

Se ancora non hai una connessione internet a banda ultra larga è arrivato il momento di fare la richiesta. Grazie al Ministero dello Sviluppo Economico chiunque può chiedere fino a 300 euro di sconto sull’installazione di una connessione a internet per casa. Questo provvedimento si chiama Bonus Internet.

A differenza di quello da 500 euro, per questo non ci sono limiti di ISEE. Quindi chiunque può farne richiesta indipendentemente dal reddito annuo dichiarato. Una buona notizia per tutti coloro che ancora non hanno attiva nella propria abitazione una connessione ultra veloce, aspettando tempi migliori vista l’attuale crisi economica.

I dati sono chiari e spaventano. Sembra proprio che oltre 4 milioni di famiglie hanno una connessione internet insufficiente. A questo dato, però, bisogna anche aggiungere quelle che sono completamente offline. È vero che in tutta Italia è possibile sfruttare il WiFi Gratis grazie a Piazza Italia, ma ci sono zone che non sono raggiunte.

Bonus Internet da 300 euro: come richiederlo

Tutti possono fare richiesta per ottenere il famoso Bonus Internet da 300 euro. Che poi così tanto famoso non sembra essere, visto che molti non ne conoscevano ancora l’esistenza. Tra l’altro fare richiesta è così semplice quanto veloce. Scegliendo un provider compatibile con questa agevolazione, basta solo menzionarlo all’operatore dopo la richiesta di attivazione.

In altre parole, quando hai scelto l’offerta che più ti piace, in fase di attivazione potrai ottenere lo sconto di 300 euro per la connessione a internet ultra veloce. Ovviamente però il requisito per ottenerlo è quello di avere una connessione con velocità inferiore a 30 Mbps.

Una volta appurato quello, puoi attivare direttamente online una buona promozione. Come l’offerta per la Fibra di TIM, disponibile a un prezzo particolarmente interessante. Cliccando sui link qui sotto dovrai procedere secondo le istruzioni e, una volta terminata l’attivazione, contattare l’operatore e fare richiesta del Bonus Internet.

TIM è tra quelli convenzionati e offre una connessione in Fibra con velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload. La versione Premium Base prevede chiamate a consumo e un contributo di attivazione di 10 euro per 24 mesi, già incluso nel prezzo dell’offerta.

Invece, TIM WiFi Power Smart è l’offerta completa con la Fibra senza vincoli. Il ricco bundle prevede chiamate illimitate, TIM Navigazione Sicura e Modem TIM HUB+ a 10 euro al mese per 24 mesi già incluso nel prezzo dell’offerta. Velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

