Bonus in denaro da TEMU: attenzione alla nuova truffa email

Una nuova truffa si sta diffondendo tramite email e l’esca sarebbe un fantomatico bonus in denaro da parte di TEMU. Precisiamo che l’azienda di shopping online cinese è completamente estranea a queste comunicazioni. Infatti, si tratta di pericolosi cybercriminali che, sfruttando la diffusione e celebrità di questo e-commerce, cercano nuove vittime.

L’obiettivo principale è quello di rubare denaro agli utenti che cadono in questa pericolosa minaccia phishing. Nondimeno, i truffatori cercano anche di finalizzare il furto di identità della vittima per poter realizzare a loro volta ulteriori truffe più specifiche o, addirittura compierne sfruttando l’identità dei poveri utenti truffati.

In pratica, l’utente trova una mail nella sua casella di posta elettronica praticamente identica a quelle inviate da TEMU, non sembrando proprio una truffa. La grafica e il logo sono pressoché simili. Ecco perché molti stanno cadendo nella trappola. Al suo interno viene promesso un bonus in denaro che verrà accreditato sul proprio account di TEMU cliccando su un link.

Nella realtà dei fatti, il link rimanda a una pagina fake che sembra proprio la pagina di accesso a TEMU. Inserendo le proprie credenziali, la vittima concede i dati ai criminali. In seguito, una pagina chiede l’inserimento delle informazioni di pagamento per confermare l’identità e così ricevere il promesso bonus. Niente di tutto ciò avverrà.

Come difendersi dalla nuova truffa email che sfrutta TEMU

Come puoi difenderti dalla nuova truffa del finto bonus in denaro tramite email da TEMU?

La prima cosa da fare è rimanere informato su tutte le più recenti strategie utilizzate dai cybercriminali. Sapendo che ora stanno sfruttando questo e-commerce, ricevendo una mail che promette un bonus in denaro sarai pronto e ne verificherai l’autenticità.

Per farlo controlla per esteso l’indirizzo email, nascosto dal nome del contatto. Se il dominio non corrisponde con quello ufficiale di TEMU cancella subito la mail. Inoltre, evita sempre di cliccare su link contenuti in queste email, la maggior parte delle volte rimandano a pagine di phishing.