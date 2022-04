Bonus bollette, tanti sconti su luce e gas: cos'è e come ottenerlo

La recente guerra tra Russia e Ucraina sta avendo ripercussione sulle economie di tutto il mondo. Dopo due anni di pandemia da Covid-19, dalla quale ancora non siamo usciti, mentre attendevamo uno spiraglio di libertà con la fine dell'emergenza sanitaria nazionale, ecco arrivare nuovi aumenti. Il caro benzina e l'aumento di luce e gas stanno mettendo in ginocchio tutti. Fortunatamente però il Governo Draghi ha pensato al Bonus bollette che darà un po' più di ossigeno a molti.

Infatti, grazie a questo provvedimento, tanti sconti saranno applicati proprio sulle fatture di luce e gas che sono salite alle stelle dopo il recente conflitto dell'Est Europa. Per contrastare i rincari, l'Italia ha pensato a una serie di iniziative volte a smorzare un po' la forza di queste tristi rimodulazioni. Si tratta di una riduzione pari al 10,2% dei costi dell'energia elettrica e pari al 10% dei costi del gas.

Il Dl 21/2022 ha previsto questo oltre ad altri provvedimenti per contrastare gli effetti derivati dalla crisi ucraina. Potranno beneficiare del Bonus bollette fino a 5 milioni di famiglie. Tuttavia però chi può far domanda dovrà rispondere a determinate caratteristiche, prima fra tutte l'ISEE. Scopriamo insieme così il Bonus bollette 2022 e come è possibile ottenerlo.

Bonus bollette: chi rientra in questo provvedimento

Il Bonus bollette 2022 sarà un vero e proprio toccasana contro i recenti aumenti. Già dall'anno scorso il caro benzina aveva iniziato a fare strage, poi con la guerra tra Russia e Ucraina si sono aggiunti anche i beni alimentari, l'energia elettrica e il gas. Per questi ultimi due il Governo Draghi ha pensato a una riduzione rivolta a:

tutti i contratti a mercato libero e a regime tutelato ;

e a ; tutte le famiglie con un ISEE uguale o inferiore a 12.000 euro l'anno;

uguale o inferiore a l'anno; gli aventi diritto al bonus sociale elettrico secondo le quote stabilite da ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il 30 marzo 2022, ARERA ha ufficializzato un calo dei costi dell'energia elettrica e del gas, rispettivamente del 10,2% e del 10% da questo 1° aprile 2022. Si tratta quindi di uno sconto programmato che alleggerirà i costi per 30 milioni di utenti domestici e 6 milioni di imprese. Ecco cosa ha dichiarato il presidente Stefano Besseghini:

In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici, e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l'Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero mercato.

Come ottenere il bonus online

Una buona notizia arriva da ARERA. Infatti, il bonus bollette viene applicato automaticamente perché segue i dati forniti dall'INPS. L'Ente di Previdenza Sociale valuta e sottopone l'elenco di tutti quegli utenti che, rientrando nella casistica, possono beneficiare del provvedimento. Questo avviene comunque dopo che è stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica, ottenendo così l'attestazione ISEE.

Tuttavia, è possibile presentare autonomamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica tramite il servizio dedicato sul sito ufficiale di INPS. Farlo è abbastanza semplice. Basterà accedere a “MyINPS” con le credenziali personali, meglio se tramite SPID, e selezionando il servizio attivo “ISEE precompilato“.