Bonifico Istantaneo in Filiale: arriva la nuova truffa bancaria

Se la tua banca sembra averti contattato per invitarti in filiale a effettuare un bonifico istantaneo causa accesso sul conto e/o pagamenti anomali fai attenzione. Infatti, proprio in questi giorni si sta diffondendo una nuova truffa bancaria. I cybercriminali, spacciandosi per dipendenti del tuo istituto di credito, cercano di convincerti a effettuare trasferimenti di denaro tramite bonifici istantanei.

La comunicazione avviene tramite messaggio, email o chiamata ed è molto viziosa e insidiosa. In pratica, come per ogni attacco malevolo che cerca di rubare denaro ai poveri malcapitati, fa leva sul senso di urgenza e preoccupazione. Si tratta di una situazione particolarmente pericolosa perché quando si agisce di fretta spesso si cade nelle trappole più pericolose.

Ecco perché diverse banche, tra cui Intesa SanPaolo e Fideuram, stanno allertando tutti i clienti. Questa nuova truffa bancaria mette in pericolo tutti i tuoi risparmi. Vediamo insieme come avviene per riconoscerla immediatamente ed evitare azioni che portano a tristi conseguenze. Poi approfondiamo alcuni consigli per non cadere in queste trappole.

Truffa Bancaria del bonifico istantaneo in filiale: come riconoscerla

La truffa bancaria del bonifico istantaneo in filiale è facilmente riconoscibile dal senso di urgenza che spinge la vittima ad agire subito. Solitamente i motivi sono accessi e/o pagamenti sul conto corrente sospetti. L’allarme viene lanciato dai cybercriminali che contattano direttamente un utente e gli forniscono tutte le istruzioni per risolvere il problema ed evitare un furto.

Ovviamente si tratta di informazioni fasulle, solo per spingere l’utente a recarsi in filiale ed effettuare un bonifico istantaneo che non risolverà nulla, perché niente in realtà era successo. Al contrario, la vittima invierà il suo denaro ai cybercriminali autori di questo raggiro molto pericoloso. Tra l’altro, i bonifici istantanei sono una piaga nelle truffe online.

Come proteggersi da questa truffa

Il modo migliore per proteggersi da questa nuova truffa bancaria del bonifico istantaneo in filiale è prendersi il tempo per riflettere. La fretta non è una buona consigliera così come il senso di urgenza è un cattivo consigliere. Se sei stato contattato da presunti dipendenti della tua banca, che ti invitano a effettuare trasferimenti fondi e bonifici istantanei, accertati attraverso i canali ufficiali del tuo istituto di credito.

Inoltre, evita sempre di effettuare bonifici istantanei su mandato di terzi. La tua banca non ti contatterà mai in questo modo. Infine, se nella mail o nel messaggio compare un link non cliccarci mai sopra e non fornire mai i tuoi dati personali del conto corrente telefonicamente o su form di pagine online che non sono quelle ufficiali del tuo internet banking.