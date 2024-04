BOMBA Trapano Avvitatore con 2 batterie e Kit 54 in 1 a soli 87€

Un prezzo fantastico ti sta aspettando su eBay. Si tratta di un’offerta pazzesca per il tuo fai da te. Rendi tutto più professionale grazie a questo Trapano Avvitatore in promozione a soli 87,90 euro, invece di 139,90 euro. Con un 37% di sconto ti assicuri un ottimo prodotto pronto a svolgere qualsiasi lavoro.

Insieme ricevi ben 2 batterie dotate di ampia autonomia e una praticissima valigetta da portare sempre con te o da avere pronta a casa tua con al suo interno un Kit 54 in 1. Cosa stai aspettando? Approfittane subito, sta andando a ruba e potrebbe finire presto. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Trapano Avvitatore Kit 54 in 1: una vera salvezza

Immagina di dover affrontare più lavoretti a casa tua e dover acquistare ogni volta l’attrezzo giusto. Quanti soldi spenderai ogni volta e quanto tempo perderai? Grazie al Trapano Avvitatore con Kit 54 in 1 svolgi qualsiasi lavoro senza dover acquistare altri articoli perché hai tutto a tua completa disposizione.

Il Trapano Avvitatore è potente e preciso per avvitare e nell’eventualità forare attivando la percussione. Regola facilmente la potenza di avvitatura e perforazione. E con 2 batterie non rimani mai senza perché mentre una alimenta il tuo utensile elettrico l’altra si sta ricaricando.

Grazie al Kit 54 in 1 hai tutto il necessario per lavorare in modo professionale. Oltre al set di punte e inserti di ogni tipo, questa valigetta include anche cacciaviti, pinze, martello, seghetto, metro e tanto altro ancora. Acquista tutto questo a soli 87,90 euro, invece di 139,90 euro. Lo trovi solo su eBay e puoi pagare in 3 rate Tasso Zero con PayPal..