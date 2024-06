BOMBA Samsung Galaxy Watch4: su eBay è tuo a soli 79€

Proprio in questo istante acquisti uno smartwatch top di gamma a prezzo davvero impossibile! Su eBay il Samsung Galaxy Watch4 40 mm è tuo a soli 79,90€, invece di 129,90€ (prezzo consigliato). Ricondizionato, è integro e perfettamente funzionante. Un’occasione incredibile vero?

Ma non è tutto. Infatti, questo prezzo spettacolare lo ottieni inserendo il Coupon PSPRGIU24 nell’apposita sezione destinata ai codici sconto prima della conferma del pagamento. Inoltre, su eBay hai la consegna gratuita direttamente a casa e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Samsung Galaxy Watch4: ricondizionato lo paghi meno di 80€

Oggi il Samsung Galaxy Watch4 40 mm è tuo a meno di 80€. Un’occasione pazzesca per questo smartwatch dalle caratteristiche premium che ti darà tantissime soddisfazioni. La cassa in alluminio da 40 mm offre il massimo della resistenza e dimensioni compatte per essere comoda al polso.

Al suo interno i sensori HR professionali monitorano costantemente la salute del tuo corpo e sono in grado di analizzare anche i tuoi allenamenti e fornirti informazioni sul tuo livello di stress. Ogni sensore misura frequenza cardiaca, pressione arteriosa, fase del sonno e fasi del ciclo.

Addirittura, con questo orologio smart, hai anche tutti i dati sulla tua composizione corporea per migliorare il tuo allenamento. Le notifiche arrivano in tempo reale e puoi anche rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal polso. Acquistalo ora ricondizionato a soli 79,90€ con PSPRGIU24.