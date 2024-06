BOMBA HONOR 90 Lite: 8GB + 256GB a soli 154€ su eBay

HONOR 90 Lite è uno smartphone al dir poco esagerato. Con 8GB di RAM hai una fluidità pazzesca durante l’utilizzo di app e giochi. Con 256GB di ROM hai tutto lo spazio che vuoi per installare app e giochi oltre che per archiviare i tuoi ricordi. Oggi è in super offerta su eBay. Acquistalo ora a soli 154,90€, invece di 279,90€.

Grazie a questa incredibile promozione stai risparmiando il 45% che tradotto in soldoni significa salvare dal tuo portafoglio 125€. Ovviamente devi essere veloce se non vuoi rimanere a bocca asciutta per sold out. Inoltre, con eBay hai la consegna gratuita direttamente a casa tua.

HONOR 90 Lite: non vorrai più farne senza

Una volta scelto HONOR 90 Lite non potrai più farne senza. Approfitta della super offerta su eBay al 45% di sconto! Con la sua fotocamera principale da 100MP scatti foto incredibili per risultati eccellenti. I tuoi ricordi saranno vere e proprie opere d’arte.

Il display da 6,7 pollici regala colori ultra vivaci e dettagli speciali. Inoltre, grazie a Eye Care la tua vista è protetta anche durante l’utilizzo più intensivo con una sensazione più riposata dei tuoi occhi. La batteria è potente e garantisce un’autonomia pazzesca grazie alla capacità da 4500 mAh.

Cosa stai aspettando? Tutto questo e molto altro è pronto nel tuo nuovo HONOR 90 Lite a soli 154,90€, invece di 279,90€. Tra l’altro con eBay puoi pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.