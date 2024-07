BOMBA eBay: friggitrice ad aria Princess da 12 litri a SOLI 94€

L’offerta che ti sto per segnalare è davvero incredibile e siccome durerà poco dovrai essere velocissima. Dunque vai subito su eBay e metti nel tuo carrello la bellissima friggitrice ad aria Princess da 12 litri a soli 94,90 euro, invece che 189,90 euro. Per avere un ulteriore sconto di 5 euro inserisci il codice promozionale PSPRLUG24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 47% più un ulteriore piccolo sconto con il codice segreto per un risparmio totale di 95 euro. In pratica oggi la potrai avere a metà prezzo.

Friggitrice ad aria Princess: cestello XXL e tanti accessori

Una delle caratteristiche più interessanti di questa friggitrice ad aria è sicuramente il suo grande cestello da ben 12 litri che ti permetterà di cucinare per tantissime persone. È dotata di tre griglie dove potrai quindi mettere anche cibi diversi su ognuna. E con il cestello girevole puoi cuocere le patatine fritte o un pollo intero in modo superlativo.

È dotata di 10 programmi che potrai scegliere e selezionare in un pratico pannello touch dove viene visualizzato anche l’orario e la temperatura. Ha una potenza del 1800 W e quindi si scalda in pochissimo tempo. Potrai cuocere, riscaldare e addirittura essiccare. Ha un range di temperatura da un minimo di 70° C fino a un massimo di 200° C.

Fai alla svelta perché difficilmente un’offerta del genere potrà durare ancora molto. Perciò fiondati su eBay e acquista la tua friggitrice ad aria Princess da 12 litri a soli 94,90 euro, invece che 189,90 euro. Per averla a questo prezzo ricordati di inserire anche il codice promozionale PSPRLUG24 al momento del pagamento. Ordinala ora per riceverla a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.