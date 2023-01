Bologna-Atalanta: tutte le soluzioni streaming anche dall'estero

La Serie A TIM dal 4 gennaio 2023 non sta avendo sosta. Sono tantissime le partite in programma che la scorsa settimana si sono susseguite quasi ogni giorno. Questa sera, alle ore 20:45, ci sarà il fischio di inizio di uno dei match più sentiti: Bologna-Atalanta.

Due squadre che sono state da sempre i vivai di grandi campioni ora si sfidano per accumulare punti in classifica e così avvicinarsi ai primi posti. Vuoi vedere questa partita? Ti sarà utile scoprire tutte le soluzioni streaming per non perdertela.

Prima di tutto, la Serie A TIM è un’esclusiva DAZN. Quindi devi attivare un abbonamento scegliendo il Piano che più ti interessa. Attualmente sono tre: START, il più economico, STANDARD, l’intermedio, e PLUS, il più completo.

Tra l’altro, se ti capita di trovarti all’estero per vacanza o lavoro sappi che DAZN ti garantisce l’accesso alla piattaforma. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Bologna-Atalanta: come vedere la partita in streaming dall’estero

Diverso se ti trovi all’estero in uno dei Paesi che non è compatibile con la portabilità transfrontaliera. In questo caso, per vedere in streaming Bologna-Atalanta dovrai affidarti a una buona VPN. Sul mercato ce ne sono davvero tante, ma poche garantiscono una certa efficacia quando si tratta di aggirare le piattaforme di streaming.

Tra le migliori ti segnaliamo NordVPN che, grazie ai suoi server, elude qualsiasi restrizione geografica e censura. Questo vantaggio deriva dal fatto che puoi cambiare la tua posizione virtuale selezionando il server che si trova nel Paese che ti permetterà di abbattere qualsiasi limitazione imposta alla tua navigazione o al tuo streaming.

Inoltre, la tua connessione sarà completamente ottimizzata grazie alla larghezza di banda illimitata offerta da questa incredibile VPN. Infine, anche la tua privacy sarà protetta fornendoti un tunnel crittografato che rende la tua navigazione online al 100% anonima. Tutto questo solo con NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.