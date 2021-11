Apple: BOE potrebbe diventare il secondo fornitore di OLED

Il produttore cinese di display BOE potrebbe superare LG divenendo il secondo fornitore di OLED per Apple entro il 2023; questo è quanto rivelato da un recente report online.

BOE supera LG? Cosa succede?

Il produttore cinese di display BOE sta aumentando la sua produzione per soddisfare la domanda di pannelli OLED flessibili per smartphone da parte di Apple.

Ciò verrà fatto convertendo tre delle sue fabbriche esistenti, ovvero B7, B11 e B12 in centri di produzione OLED per il colosso di Cupertino; questo è quanto ha affermato la società di analisi UBI Research. Per questo motivo, BOE supererà probabilmente LG entro il 2023 conquistando il secondo posto nell'elenco delle aziende che forniscono schermi per melafonini.

La capacità di produzione di pannelli OLED flessibili di BOE raggiungerà la quota di 144.000 substrati al mese entro il quarto trimestre del prossimo anno, rispetto all'attuale capacità di 96.000. Questo è al livello dell'attuale capacità di Samsung Display di produrre 140.000 substrati al mese.

Per quanto riguarda LG Display, la sua capacità è di 30.000 substrati al mese, ma l'azienda prevede di espanderla a 45.000 substrati al mese per i pannelli OLED flessibili e 15.000 per i pannelli OLED rigidi.

BOE stava anche convertendo B7, B11 e B12 dai loro attuali transistor a film sottile (TFT) in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS) a TFT in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO).

Il produttore di display si affida attualmente alle fabbriche B7 e B11 per produrre schermi per Apple, ed entrambe sono situate nella provincia cinese del Sichuan. B7 ha gestito il processo front-end mentre B11 il back-end per iPhone 12. E per iPhone 13, B11 gestisce sia i processi front-end che back-end.

L'azienda sarà in grado di fornire 15 milioni di unità di unità ad Apple per iPhone 12 e 3 milioni di unità per iPhone 13 quest'anno, ha affermato Choong Hoon Yi, CEO di UBI Research. Tutto sommato, questi dati rappresenteranno il 10% dei pannelli OLED totali utilizzati da Apple su iPhone quest'anno.

Per il 2022, la compagnia di Cupertino dovrebbe spedire 240 milioni di unità di iPhone. Samsung punterà di conseguenza a 150 milioni di unità, LG Display a 70 milioni e BOE a 50 milioni di unità. Così facendo, quest'ultimo potrebbe superare la società coreana entro il 2023.