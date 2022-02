BOE mostra i pannelli pieghevoli del futuro

BOE ha annunciato poche ore fa, una nuova tecnologia relativa ai pannelli pieghevoli. In precedenza, abbiamo visto l'innovazione dell'azienda per un pannello flessibile a 360°.

Cosa sappiamo dei nuovi schermi flessibili di BOE

Ora ha presentato la tecnologia di visualizzazione pieghevole flessibile a forma di “N” f-OLED. Supporta la piegatura sia verso l'interno che verso l'esterno su un unico schermo.

Il prototipo di display pieghevole a forma di “N” BOE f-OLED è dotato di un display AMOLED flessibile con una dimensione originale di 12,3 pollici. Può trasformarsi in una prodotto super compatto da 5,6 pollici.

Quando lo schermo flessibile è completamente aperto, può essere utilizzato come un'ampia piattaforma di intrattenimento e lavoro. Pertanto, gli utenti possono ottenere usarlo per fruire di contenuti multimediali o per lavoro. Inoltre, può supportare più finestre dell'applicazione.

Quando lo schermo flessibile è riposto nella prima fase (solo aperto), la piattaforma di lavoro orizzontale può essere facilmente trasformata in una piattaforma verticale per conferenze e videochiamate.

Quando lo schermo del display è completamente riposto (piega esterna + piega interna), la scocca può trasformarsi in un dispositivo portatile con uno spessore di 2 cm e una dimensione di 5,6 pollici. Così gli utenti saranno in grado di riporre facilmente in una tasca.

BOE ha affermato che il prodotto utilizza il sistema di cerniere a compensazione scorrevole sviluppato dall'azienda stessa. Questo approccio potrebbe migliorare notevolmente la forza del modulo schermo. Sulla base della soddisfacente piegatura a raggio ridotto, garantisce l'affidabilità dello schermo durante il movimento di piegatura verso l'interno + piegatura verso l'esterno. Allo stesso tempo, sono stati aggiunti alcuni ulteriori miglioramenti per controllare la forma di flessione dell'albero rotante.

Infine, questo foldable flessibile a forma di “N” può essere piegato 200.000 volte verso l'interno e 100.000 volte verso l'esterno. Questi sono i risultati più alti del settore.