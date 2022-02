Bloodborne 2, ci sono novità sull'uscita? Qualcosa da un insider

Bloodborne 2, Bloodborne Remastered o qualcosa del genere? Forse niente di tutto questo. È la quasi sorprendente rivelazione fatta dall'insider Omnipotent sul forum di ResetEra circa il futuro del franchise: nonostante le varie indiscrezioni dei mesi scorsi, che parlavano principalmente di un ritorno del primo capitolo su PC e PlayStation 5 con una nuova versione, il noto leaker getta tanta acqua sul fuoco.

Bloodborne 2: niente da From Software, ma da Bluepoint?

Riferendosi a tutto ciò che ha sentito su From Software, l'insider spiega:

“Anche se non conosco ogni dettaglio di tutto, non mi sono mai imbattuto in nulla che riguardasse Bloodborne. Anche quando cercavo attivamente, più volte, in un periodo di anni. Sequel, remaster, port per PC, persino una patch. Non ho mai sentito niente di tutto questo che potesse riguardare la saga, almeno da una fonte concretamente affidabile“.

Va fatta ovviamente una importante precisazione: sebbene sia stata From Software a sviluppare il gioco, i diritti di sfruttamento appartengono ancora a Sony, che infatti aveva lanciato Bloodborne in esclusiva per PlayStation 4. Data la recente acquisizione di Bluepoint Games, che peraltro ha lavorato al remake PS5 di Demon's Souls, in molti pensano che sarà proprio questo team ad occuparsi della remastered del gioco e, presumibilmente, anche di un eventuale Bloodborne 2.

In attesa di saperne di più, nel frattempo i fan del genere possono consolarsi con Elden Ring, il nuovo progetto di From Software in arrivo il 25 febbraio per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.