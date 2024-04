Blasphemous 2 per Switch: SUPER sconto del 20% su Amazon

Tra le lande desolate di un mondo avvolto dall’oscurità e la desolazione, sorge l’epica avventura di Blasphemous 2, un viaggio gotico che ti trasporta in un turbine di emozioni e pericoli. Il tuo destino è scolpire il tuo percorso attraverso paesaggi cupi e misteriosi, in un viaggio che metterà alla prova la tua forza e la tua volontà. Inoltre oggi, grazie a un super sconto del 20% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 29,98 euro, anziché 37,36 euro.

Blasphemous 2 per Switch: questa offerta è a tempo limitato

Il Penitente, il protagonista senza pietà di questa storia, si muove con una grazia mortale, brandendo armi potenti e compiendo movimenti letali. Il combattimento è migliorato rispetto al suo predecessore, offrendoti una vasta gamma di attacchi devastanti e combinazioni micidiali. Affronta i tuoi nemici con ferocia, perché solo così potrai sopravvivere in questo mondo crudele.

In Blasphemous 2, hai il potere di personalizzare il tuo percorso, perfezionando le tue abilità e adattando la tua strategia alle sfide che incontri lungo il cammino. Ogni scelta che fai contribuisce a plasmare il tuo destino, quindi sii prudente nelle tue decisioni.

Il cammino che intraprendi è infestato da personaggi spietati, ognuno con i propri attacchi unici e le proprie motivazioni oscure. Non potrai abbassare la guardia nemmeno per un istante, perché il pericolo ti attende dietro ogni angolo. Solo eliminando ogni ostacolo potrai trovare pace e sicurezza nel buio.

Ma non temere, perché in questo mondo gotico ci sono anche momenti di meraviglia e scoperta. Oltre alle intense battaglie, avrai l’opportunità di vivere numerose esperienze e di immergerti in misteriose storie che si svelano mentre procedi nel tuo viaggio. L’avventura ti attende, pronto a essere vissuta al prezzo ridicolo di soli 29,98 euro, anziché 37,36 euro. Ma frettati, questo super sconto del 20% su Amazon non durerà ancora per molto.