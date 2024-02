Blackcatcard: conto e carta gratuiti, con ricompense dal 4% al 2,2%

Con Blackcatcard, ogni mese è un’opportunità per guadagnare. Ottieni una ricompensa del 4% annuo su saldi mensili medi di 300 euro o più, o una ricompensa del 2,2% annuo su saldi inferiori. Un modo semplice per far crescere il tuo denaro, senza sforzo.

Tutti i vantaggi di Blackcatcard

Basta pagare per i servizi bancari: Blackcatcard offre un conto IBAN gratuito, una Mastercard gratuita con consegna mondiale gratuita e un servizio mensile totalmente gratuito. Senza costi di servizio o commissioni nascoste.

Ma attenzione: Blackcatcard non è solo una carta, bensì anche un gateway alle criptovalute. Acquista, vendi, deposita, invia e ricevi BTC, ETH, USDT con il l’hot wallet gratuito. Goditi pagamenti SEPA gratuiti e trasferimenti di criptovalute P2P senza commissioni blockchain.

Inoltre, ricevi una ricompensa del 4% o del 2,2% annuo che verrà accreditata sul saldo del tuo conto ogni mese (in base al saldo medio mensile) e un rimborso del 5% su Google Play Store, il 2% su Amazon e l’1% su tutti gli acquisti con la carta. In più avrai: cinque bonifici SEPA gratuiti al mese, prelievi di contante fino a 200 euro al mese gratis e infinite carte aggiuntive (anche per familiari o minori), con assistenza clienti in tempo reale 24/7.

Aprire un conto online con Blackcatcard è facile e veloce, senza necessità di recarsi in un ufficio e nessun controllo della storia creditizia. La registrazione è possibile anche a partire dai 16 anni: gli adolescenti otterranno accesso ai servizi bancari completi, inclusa la manutenzione gratuita per un conto IBAN con una Blackcatcard Mastercard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.