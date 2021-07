Onward Mobility ha appena annunciato il “Programma di pre-impegno” in vista del lancio del suo primo telefono a marchio BlackBerry.

BlackBerry: cosa sappiamo del device in arrivo?

L'anno scorso è stato annunciato che la società di software americana, Onward Mobility, avrebbe portato sul mercato i prodotti a marchio BlackBerry. Di fatto, questo è l'ultimo licenziatario del brand e adesso sembra proprio che la compagnia svelerà il primo smartphone sotto la nuova divisione avente il modem per le reti 5G. In vista del rilascio del flagship, l'azienda ha lanciato un programma per interagire con i fan del marchio BlackBerry e per sondare il terreno con i potenziali clienti.

Chiamato The Program, Onward Mobility lo descrive come “un programma di pre-impegno per espandere il proprio coinvolgimento con i clienti interessati all'acquisto dei nuovi e innovativi smartphone BlackBerry 5G”.

Coloro che aderiscono al Programma riceveranno informazioni sugli smartphone, sulle funzionalità e sulla disponibilità prima del pubblico in generale. Il produttore afferma inoltre che saranno in grado di fornire input e consigli che influenzeranno le caratteristiche e le features stesse del telefono. Infine, potranno preordinare il device prima di altri e lo riceveranno per primi.

Questa mossa di Onward Mobility non è la prima del suo genere nel settore della telefonia mobile. Anche altri brand (come OnePlus, ad esempio) hanno programmi che consentono ai fan di dare consigli sulle funzionalità che desiderano in un telefono. Alcuni fortunati membri possono anche sperimentare e persino utilizzare un dispositivo prima che questo venga lanciato in commercio.

Il primo telefono BlackBerry dell'azienda americana manterrà il classico design del costruttore, con una tastiera QWERTY fisica al seguito. Tuttavia, ci sarà il modem 5G e anche una fotocamera di punta. Onward Mobility ha affermato che il flagship è stato sviluppato in collaborazione con FIH Mobile, ma prevede di assemblare i prossimi dispositivi negli Stati Uniti.

