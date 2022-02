BlackBerry è andata via per sempre: si chiude un'era

All'inizio di gennaio di quest'anno, BlackBerry ha finalmente deciso di terminare ufficialmente il supporto per smartphone. In molti hanno sperato che i dispositivi mobili a marchio BlackBerry potessero apparire nuovamente sul mercato e si sperava che la società americana OnwardMobility, che ha acquistato questo marchio su licenza, potesse rilasciarli. Purtroppo, non sarà così.

BlackBerry non tornerà sul mercato, ufficiale

Ma ora è ovvio che il rilascio di uno smartphone a marchio BlackBerry non è compreso nei piani dell'azienda. Apparentemente, il marchio di telefoni un tempo leggendario è stato cancellato per sempre. Il precedente tentativo di rimetterlo in carreggiata non ha avuto successo.

OnwardMobility ha ufficialmente annunciato il suo rifiuto di rimettere in forze BlackBerry. Forse ha sopravvalutato la sua forza nella creazione di un dispositivo mobile e valutato sobriamente la situazione in un mercato in cui la concorrenza è più agguerrita che mai. Il rapporto afferma che “OnwardMobility non promuove il progetto dopo che la sua licenza per utilizzare il nome BlackBerry è stata oggetto di revoca“. La revoca della licenza potrebbe essere stata dovuta alla decisione dell'azienda canadese di vendere un portafoglio di brevetti relativi a reti cellulari e dispositivi mobili.

Dopo quasi due anni dall'acquisizione, la compagnia non ha mai mostrato un solo dispositivo. Ecco la dichiarazione ufficiale: