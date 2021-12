BlackBerry ADDIO al supporto software: è la fine di un'era

BlackBerry ha ufficialmente terminato il supporto per tutti i suoi smartphone classici. Purtroppo siamo giunti alla fine di un'era.

BlackBerry: non aggiornerà più i suoi vecchi smartphone

Uno dei marchi di telefoni più popolari degli anni '90 e 2000 era proprio BlackBerry. Prima che gli smartphone prendessero il sopravvento, padroneggiava le classifiche insieme a Motorola e Nokia. Adesso però, ha appena fatto un nuovo annuncio. L'azienda sta terminando il supporto ufficiale per tutti i suoi modelli di smartphone classici.

Il marchio di telefoni canadese ha fatto l'annuncio all'inizio di questa settimana. Quindi ora, tutti i classici smartphone dell'azienda che eseguono BlackBerry OS o BB10 OS non saranno più supportati. Inoltre, il brand ha persino avvertito i propri clienti che non riceveranno più alcuna patch di sicurezza per garantire che il gestore o la connessione WiFi rimangano funzionanti.

In altre parole, gli utenti possessori di telefoni BlackBerry potrebbero perdere le funzionalità di chiamata, dati cellulari, SMS e chiamate di emergenza.

Ad ogni modo, questo principio non si applica ai modelli di smartphone dell'azienda che eseguono il sistema operativo Android in questo momento.

Per chi non lo sapesse, la compagnia era uno dei più grandi marchi sul mercato prima del ingresso di iPhone e prima che gli smartphone Android conquistassero il mondo.

Inizialmente, marchi veterani come Nokia, BlackBerry e Motorola non credevano che un telefono completamente touchscreen avrebbe mai avuto un grande impatto sul mercato. Ma come possiamo vedere ora, i dispositivi con tastiere fisiche sono stati più o meno eliminati completamente dal commercio.

Quindi, con la fine del supporto ufficiale per gli smartphone BB, possiamo dire finisce ufficialmente un'era, quella dei telefoni con tastiera fisica QWERTY.

Se ne possedete uno – e lo utilizzate ancora come daily driver, vi consigliamo di eseguire il backup dei vostri dati e di acquistare un nuovo device. Se cercate un top di gamma capace di durarvi nel tempo, date un'occhio alla classifica dei migliori flagship attesi per il 2022. Vi basterà leggerla qui. Se cercate oggi, un prodotto super, prendete in considerazione il nuovo melafonino iPhone 13: su Amazon lo trovate a soli 999,00€ al posto di 1059,00€ nella versione da 256 GB.