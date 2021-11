Black Shark 5: sarà potente come un PC da gaming

Ieri è stato riferito che il Red Magic 7 ha ottenuto una nuova certificazione che mostra che lo smartphone da gioco sarà dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 898. Un recente rapporto proveniente dal popolare leakster di Weibo, @DCS, mostra che oltre al device di Nubia, ci sarà anche un altro gaming phone con Snapdragon 898 prossimo al debutto; stiamo parlando – ovviamente – del Black Shark 5.

Black Shark 5: ecco le sue presunte specifiche tecniche

La serie Black Shark di Xiaomi è orgogliosa di essere una delle più potenti nel panorama dei device da gioco Android. AnTuTu ha recentemente annunciato le ultime classifiche dei telefoni più prestanti al mondo e il Black Shark 4S Pro è ancora al primo posto con un punteggio di 875.902 punti.

Il motivo principale per cui il suddetto device è il più potente al mondo è che utilizza una combinazione di memoria flash SSD+UFS 3.1. La soluzione di archiviazione SSD è lo stesso protocollo NVME che tutti conoscono sul lato PC, e che comporta un vantaggio molto grande. In precedenza, l'azienda affermava che il sistema array di dischi di memoria SSD avrebbe potuto aumentare le prestazioni di lettura del 55%. Inoltre, la società ha affermato anche di poter aumentare le prestazioni di scrittura del 69%. Ovviamente il confronto è relativo ad altri smartphone del settore.

Come telefono da gioco, le ottime performance di lettura e scrittura portano un grande miglioramento nell'esperienza dell'utente. Secondo l'attuale pianificazione del prodotto, è probabile che la serie Black Shark 5 disponga ancora di questa configurazione e che sarà ulteriormente decentralizzata rispetto ai prodotti standard. Con le prestazioni dello Snapdragon 898, il nuovo prodotto sarà – sicuramente – nell'elenco dei terminali Android più potenti del 2022.

In vista del lancio del nuovo flagship di gioco, l'informatore @DCS ha precedentemente rilasciato alcune curiosità. Apparentemente, il Black Shark 5 ha il numero di modello KTUS-A0. L'informatore osserva che la nuova ammiraglia arriverà con una ricarica rapida da 100 W+. Poiché la serie Black Shark 4 è dotata del supporto per la ricarica rapida da 120 W, ma possiamo aspettarci che il suo successore ottenga sostanzialmente la stessa tecnologia sotto la scocca.

Per chi non lo sapesse, questa è la ricarica massima offerta da Xiaomi per i suoi device disponibili in commercio. L'azienda dispone già di una tecnologia HyperCharge da 200 W, ma deve ancora debuttare in un prodotto commerciale.

Sfortunatamente, altri dettagli come le dimensioni del display, il design e altre specifiche relative ai giochi non sono stati divulgati dalla società. Ad ogni modo, possiamo aspettarci che la capacità della batteria sia uguale o superiore alla quella del Black Shark 4.