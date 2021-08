Black Shark 5 con Snapdragon 888+ sembra che stia per arrivare, a quanto pare, nonostante il debutto della serie precedente sia avvenuto pochissimi mesi or sono.

Black Shark 5: scopriamo i dettagli

La serie Black Shark 4 ha debuttato nella prima metà del 2021. Quasi quattro mesi dopo, si scopre che il marchio vuole lanciare un altro smartphone della gamma. Questa informazione proviene da Digital Chat Station, un informatore molto affidabile proveniente dalla Cina.

Secondo il leaker, il futuro telefono Black Shark arriverà con il numero di modello KTUS-A0. Il dispositivo è certificato con il nome “Black Shark 5“. Questo suggerisce chiaramente che sarà il diretto successore del device precedente.

Secondo il tipster, questo telefono potrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 888+. Suggerisce anche che potrebbe avere il supporto per la ricarica rapida da 100 W (probabilmente 120 W come i suoi predecessori). Sfortunatamente, non viene menzionata nessuna altra caratteristica.

Seguendo le due caratteristiche rivelate da Digital Chat Station, il prossimo Black Shark 5 sarà un aggiornamento minore rispetto alla serie Black Shark 4 rilasciata alcuni mesi fa. Quindi, dovrebbe mantenere la maggior parte delle caratteristiche chiave.

Per chi non lo sapesse, la serie Black Shark 4 è dotata di un display FHD+ Super AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una frequenza di campionamento touch multi-dita di 720Hz. Il clou principale di questi telefoni sono i pulsanti magnetici meccanici sulla spalla, che vengono utilizzati anche dal Redmi K40 Gaming Edition (aka POCO F3 GT).

Altre caratteristiche includono un modulo RAM LPDDR5, memoria UFS 3.1, motore a vibrazione lineare sull'asse Z, sistema di raffreddamento a liquido, un jack per cuffie da 3,5 mm, doppi altoparlanti stereo, doppie porte USB di tipo C, batteria da 4.500 mAh e interfaccia JOYUI 12.5 basata su Android 11 .

Xiaomi

Smartphone