Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che Xiaomi abbia appena rilasciato una nuova variante in Cina composta da 8 GB di RAM e 256 GB di storage per il suo Black Shark 4.

Black Shark 4: cosa sappiamo della nuova versione?

La divisione da gaming di Xiaomi ha lanciato la serie Black Shark 4 in Cina alla fine di marzo. La gamma include due dispositivi, ovvero il modello standard e quello Pro. Il modello vanilla inizialmente ha debuttato in quattro configurazioni differenti, suddivise per storage disponibile. A poco più di due mesi dal suo lancio, questo smartphone ha già ricevuto una nuova variante nel mercato locale interno.

Il dispositivo è uno degli smartphone da gioco più economici sul mercato. Non di meno, è anche il più potente attualmente presente sul mercato. Da diversi mesi è in cima alla classifica di AnTuTu.

Il telefono è stato lanciato nelle seguenti quattro configurazioni di archiviazione:

6 GB + 128 GB – 99 2.499 ($ ​​390);

8 GB + 128 GB – ¥ 2.699 ($ ​​421);

12 GB + 128 GB – ¥ 2.999 ($ ​​468);

12 GB + 256 GB – ¥ 3.299 ($ ​​515).

Un paio di mesi dopo la sua uscita, il dispositivo è già disponibile all'acquisto in una inedita variante da 8 GB + 256 GB. Questa versione del telefono ha un prezzo di ¥ 2.999 (​​468 dollari).

Come potete vedere voi stessi, le varianti da 8 GB + 256 GB e 12 GB + 128 GB del Black Shark 4 hanno il medesimo costo. Quindi, i clienti dovranno decidere se preferiscono più spazio di archiviazione o più RAM. Poiché il telefono non ha uno slot per schede MicroSD, la scelta sembra quasi ovvia… ma neanche più di tanto.

Sfortunatamente, la variante da 8 GB + 256 GB non è disponibile per la versione globale del Black Shark 4. Quindi, se siete interessati, dovrete importare la versione cinese. Esatto: questo prodotto – per il momento – non sembra essere destinato al mercato europeo, ma conoscendo Xiaomi, tutto può cambiare.

Xiaomi

Smartphone