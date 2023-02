Black Panther: Wakanda Forever, un cast stellare da godere su Disney+

Esattamente dal 1° febbraio 2023 su Disney+ è disponibile alla visione in streaming la nuova pellicola Black Panther: Wakanda Forever. Questo sequel del primo capitolo firmato Marvel era atteso da tanto tempo, soprattutto da coloro che non sono riusciti o non hanno potuto vederlo al cinema quando uscì nelle sale.

Se non vuoi perderti questo titolo spettacolare allora abbonati subito a Disney . Oggi sei ancora in tempo per attivare il piano annuale che ti dà diritto a 2 mesi gratis. In pratica, pagando solo 89,90 euro l’anno hai accesso alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10. Niente male vero? Però sbrigati perché l’offerta non dura in eterno.

Inoltre, grazie a questo abbonamento potrai goderti tutti i contenuti esclusivi disponibili solo in questa piattaforma. Infatti, a catalogo trovi film, serie TV, show e docuserie firmati Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, Star e National Geographic. Ora scopriamo insieme il cast stellare di Black Panther: Wakanda Forever.

Black Panther: Wakanda Forever, un cast così non si era mai visto

Dobbiamo ammetterlo, eravamo un po’ incerti sulla reale produzione di questa pellicola dopo la tragica morte di Chadwick Aaron Boseman. Tuttavia, nonostante questa sia stata una perdita scioccante e triste, il cast di Black Panther: Wakanda Forever, come si suol dire, “spacca di brutto”.

Danai Gurira interpreta Okoye

Lupita Nyong’o interpreta Nakia

Angela Bassett interpreta Ramonda , mamma di T’Challa

, mamma di T’Challa Winston Duke interpreta M’Baku

Florence Kasumba interpreta Ayo

Dominique Thorne interpreta Riri Williams , famosa anche come Ironheart

, famosa anche come Ironheart Michaela Coel interpreta Aneka

Tenoch Huerta interpreta Namor , il re di Talokan

, il re di Talokan Martin Freeman interpreta Everett Ross , l’agente della CIA

, l’agente della CIA Mabel Cadena interpreta Namora

Alex Livinalli interpreta Attuma

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vivere ricche emozioni guardando questo film inedito e ricco di effetti speciali. Perciò non perdere l’occasione di goderti questo cast stellare guardando Black Panther 2. È disponibile in streaming solo su Disney+. Abbonati subito con 2 mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.