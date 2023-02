Black Panther: Wakanda Forever, 5 cose da sapere prima di vederlo

Black Panther: Wakanda Forever è il nuovo film firmato Marvel disponibile dal 9 novembre 2022 nelle sale cinematografiche. Oggi, dopo quasi tre mesi di attesa, per tutti i fan che lo aspettavano è disponibile in streaming. Si tratta di un’ottima occasione, ma devi fare attenzione.

Essendo un sequel è necessario ripassare alcuni aspetti importanti. Perciò, in questo articolo esamineremo insieme 5 cose da sapere prima di vedere questa pellicola. Sarà un viaggio alla scoperta di ciò che potrà esserti utile alla visione di questo film inedito e speciale.

Per prima cosa, è importantissimo sapere quando uscirà in streaming. Buone notizie perché, se ancora non hai ricevuto la notizia, Black Panther: Wakanda Forever è disponibile dal 1° febbraio 2023, quindi esattamente da ieri. Ora però ti servono le “coordinate” per poterlo vedere.

Black Panther: Wakanda Forever è disponibile su Disney+.

Black Panther: Wakanda Forever, cosa devi ricordare

Dopo aver visto due cose indispensabili per poter accedere alla pellicola in streaming di Black Panther: Wakanda Forever, ora concentriamoci sulle ultime tre cose da conoscere e ricordare prima di mettersi davanti allo schermo. In questo modo avrai una comprensione migliore della nuova trama.

La morte di Chadwick Aaron Boseman cambierà la trama di questo sequel. Infatti, il famoso attore aveva interpretato T’Challa. Il regista di Black Panther 2 ha fatto sapere che la storia continuerà con dei racconti fuori scena che daranno un senso alla nuova pellicola. Un nuovo personaggio entrerà in scena. Si tratta di Riri Williams. Dai racconti dei fumetti Williams, si sa che questa è una ragazza prodigio che è riuscita a costruire una potente armatura su misura che le permette di assumere il ruolo di Ironheart. Rihanna, dopo una lunga pausa durata sei anni, ha inciso Lift Me Up. Si tratta della colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Commovente, ascoltandola sappi che è stata realizzata in memoria di Boseman. Qui sotto trovi il video completo, buon ascolto.

