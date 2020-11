Prima del Black Friday c’è un improvviso Black Monday: compare questa mattina su eBay e promette sconti per tutta la giornata (e poi per tutta la settimana) sul marketplace, con sconti a doppia cifra su ogni singola categoria disponibile.

Ad accoglierci in prima pagina sull’ampio catalogo messo a punto da eBay c’è un iPhone 12 64GB scontato il cui prezzo scende a 879,99 euro (almeno 50 euro al di sotto del miglior prezzo disponibile su altri marketplace concorrenti) e rappresenta in effetti un’ottimo biglietto da visita per tutti coloro i quali stanno cercando l’opportunità.

Inizia la Black Week di eBay

Il vantaggio dell’iniziativa sta nella concorrenza con gli altri marketplace, che porta i prezzi ad una discesa continua. Inoltre il ventaglio di offerte è sufficientemente ampio da aprire a molte occasioni su qualsiasi categoria merceologica: dalle tv agli asciugacapelli, dagli elettrodomestici all’abbigliamento. Chi sta approcciando questa settimana come il momento giusto per fare i conti di Natale può dunque iniziare subito la propria ricerca, perché alcune opportunità potrebbero arrivare in anticipo.

La cosa è nota ormai a tutti: in un anno che tutto è fuorché normale, anche il Black Friday tutto è fuorché tradizionale. L’abbuffata di sconti non sarà quella degli altri anni, ma fin da oggi sono disponibili offerte “spalmate” su tutta la settimana per calmierare l’ondata di acquisti e rendere sostenibili trasporti e consegne. Perché Natale è pur sempre Natale. E gli sconti son pur sempre sconti.

Smartphone