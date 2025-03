Black Mirror 7: quando esce? Il nuovo trailer svela la data ufficiale

La settima stagione di Black Mirror, acclamatissima serie distopica creata da Charlie Brooker, è pronta a tornare su Netflix il prossimo 10 aprile, dopo una pausa di due anni: segnate la data sul calendario.

Con sei nuovi episodi, Black Mirror 7 promette di riportare i fan alle origini, esplorando temi come l’intelligenza artificiale, la memoria e il rapporto sempre più complesso tra umanità e tecnologia, con quel giusto pizzico di sarcasmo e disillusione che da sempre hanno caratterizzato l’opera (anche se in minor misura nel caso delle ultime stagioni).

Black Mirror 7 in streaming su Netflix dal 10 aprile: anticipazioni, cast e trailer italiano

Il trailer della nuova stagione di Black Mirror offre un breve assaggio delle sei storie che mescolano magistralmente inquietudine e riflessione, mantenendo intatta l’essenza che ha reso la serie un vero e proprio cult:

Tra i protagonisti di Black Mirror 7 spiccano Paul Giamatti e Issa Rae, che interpreteranno episodi distinti ma ugualmente intriganti. Quello con Giamatti si concentra sull’intelligenza artificiale, arricchito da dinamiche relative ai viaggio nel tempo ed alla fotografia, mentre l’episodio con Rae, a tratti in bianco e nero, sembra voler esplorare emozioni più intime e delicate, con un tono che ricorda l’amatissimo San Junipero della terza stagione. Non mancano altre importanti novità: per la prima volta, Black Mirror presenterà un episodio sequel, riprendendo la storia di USS Callister, uno dei capitoli più graditi della quarta stagione, in cui era stato affrontato il tema della realtà virtuale con una vena di satira sociale.

Il cast scelto per la settima stagione di Black Mirror è ricco di volti noti e nuovi arrivi, tra cui Awkwafina, Emma Corrin, Peter Capaldi e il ritorno di Cristin Milioti, che riprenderà il ruolo di Nanette Cole, già vista in un episodio precedente. Black Mirror 7 si preannuncia quindi come un mix fra elementi tipici della serie e trovate innovative, con Brooker che promette di sperimentare formule narrative diverse, pur mantenendo intatta l’atmosfera inquietante e riflessiva che ha caratterizzato la serie fin dall’inizio.

Ancora una volta, ricordiamo che per godervi Black Mirror 7 in streaming su Netflix dovrete aspettare il 10 aprile, ma il conto alla rovescia può ufficialmente cominciare.