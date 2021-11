Black Friday GIGA X2: fino a 200GB EXTRA con Very!

Black Friday Giga X2 è l'iniziativa disponibile da oggi che di fatto raddoppia i Giga di qualsiasi offerta disponibile a catalogo, anche per quelle dei già clienti.

Black Friday GIGA X2: i dettagli

L'iniziativa in questione è praticamente la stessa che abbiamo visto qualche mese fa durante il periodo estivo. Inoltre, il raddoppio dei Giga è disponibile fino al 30 Novembre 2021.

Oltre alle offerte che escono nella home page di Very Mobile è disponibile con questa promo anche la Very Special che offre 130 Giga (260 per i primi 2 mesi), minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7,99 euro al mese.

Questa tariffa è attivabile solo per chi proviene da determinati gestori virtuali come Poste Mobile, Iliad, Fastweb, Coop Voce, Tiscali, Lyca Mobile ed altri.

Oltre alla Very Special, esistono anche delle promo per chi necessita di attivare un nuovo numero. Vediamole insieme:

Very 5,99 : mette a disposizione 100 Giga per due mesi, successivamente 50, Minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 5,99€ al mese .

: mette a disposizione 100 Giga per due mesi, successivamente 50, Minuti e SMS illimitati verso tutti a soli . Very 7,99: offre invece 200 Giga per il primo bimestre, minuti e SMS senza limiti verso tutti a 7,99 euro mensili.

Inoltre, per chi porta il proprio numero in Very dagli stessi MVNO della Special sono disponibili anche le tariffe Very 5,99 e la Very 6,99, entrambe raddoppiate con 100GB e 200GB per 2 mesi.

Le ultime due offerte disponibili con l'iniziativa Black Friday Giga X2 sono quelle dedicate a chi passa da Kena Mobile, TIM, Vodafone, ho.mobile, WINDTRE ed altri gestori. Queste offerte sono denominate Very 11,99 e Very 13,99.

Costi ed altro

Tutte le promo in portabilità non prevedono costi di attivazione. Mentre, quelle dedicate a chi necessita di un nuovo numero hanno un contributo iniziale pari a 4€.