VerySpecial: 130GB a 7,99€ fino al 22 Novembre!

La tariffa super aggressiva VerySpecial del virtuale del Gruppo CK Hutchinson, in scadenza nelle prossime ore, è stata ufficialmente prorogata fino al 22 Novembre 2021

VerySpecial: i dettagli

La tariffa del virtuale di WINDTRE la conosciamo ormai come l'Ave Maria. Essa dispone di 130 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e upload sulla Top Quality Network, minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Tutto questo ad un prezzo sbalorditivo! Solo 7,99 euro al mese. L'offerta include anche 4,4 Giga di bundle dati da utilizzare in roaming. Oltre a questo, incluso nel prezzo dell'abbonamento troviamo i servizi RingMe, Ti Ho Cercato e la possibilità di navigare in hotspot senza costi aggiuntivi.

In questa nuova proroga però è solo attivabile da Iliad, LycaMobile, Fastweb, Noitel, Poste Mobile, 1Mobile, Coop Voce, Rabona Mobile, Tiscali, Feder Mobile ed altri MVNO. Non è più possibile acquistare la promo attivando un nuovo numero.

La nuova scadenza è stata quindi posticipata e fissata per Novembre.

Costi ed altro

La promozione a meno di 8 euro che abbiamo visto sinora è attivabile solo provenendo da specifici gestori virtuali ed attualmente non prevede costi di attivazione. La SIM inoltre è gratis solo online ed anche la relativa spedizione della stessa.