Offerte per la domotica: Aqara Hub M3 con il 23% di sconto

In un mondo sempre più connesso, avere un hub domotico in casa non è solo una comodità, ma una vera e propria rivoluzione nel modo in cui gestiamo gli spazi domestici. Grazie a questi dispositivi, tutto diventa più semplice e accessibile: luci, elettrodomestici e sicurezza si integrano in un unico ecosistema intelligente. Oggi vi presentiamo l’Aqara Hub M3, un dispositivo versatile e innovativo, pensato per semplificare la vita quotidiana e rendere la casa ancora più smart. E non è finita qui: infatti con gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday nell’aria, questo dispositivo scende sensibilmente di prezzo approfittando di un 23% di sconto che fa crollare il prezzo a soli 99,99€ anziché 129,99€.

Caratteristiche tecniche | Aqara Hub M3

Ma adesso soffermiamoci sulle caratteristiche tecniche più interessanti di questo prodotto. L’Aqara Hub M3 è un hub multi-protocollo che funge anche da bridge Matter, supportando l’intera gamma di dispositivi Zigbee di Aqara e integrandoli nell’ecosistema Matter. Questo significa che si potranno controllare dispositivi come sensori, interruttori e luci Aqara da qualsiasi piattaforma compatibile con Matter, semplificando notevolmente la gestione della propria abitazione. Ad esempio, si potranno integrare le luci Zigbee Aqara con l’assistente vocale che già si utilizza, creando scenari personalizzati per la propria routine quotidiana.

L’Aqara Hub M3 è molto più di un semplice bridge Matter. È anche un controller Matter con funzionalità Thread Border Router, il che significa che l’M3 è in grado di gestire e controllare non solo i dispositivi Aqara, siano essi Zigbee o Thread, ma anche centinaia di dispositivi abilitati Matter di altri marchi, come le luci Philips Hue o i termostati Nest. Per la prima volta, gli utenti sono in grado di integrare dispositivi non Aqara nella piattaforma Aqara e di automatizzarli con il potente motore di automazione del produttore.

Un’altra funzione chiave è la compatibilità edge e le automazioni locali. Questo hub è progettato per funzionare con controllo diretto e automazioni in locale, senza passare dal cloud, garantendo tempi di risposta rapidissimi. Una volta configurato, può anche sostituire gli hub Aqara precedenti, centralizzando tutto in un’unica soluzione. Immaginiamo per esempio di impostare un’automazione che abbassa automaticamente le tapparelle quando i sensori rilevano un eccesso di sole: il tutto avviene in tempo reale, senza ritardi. Per non parlare poi dell’IR Blaster a 360° con apprendimento smart. Questa funzione non solo è in grado di inviare comandi a dispositivi tradizionali come TV o condizionatori, ma rileva anche l’uso di telecomandi classici, aggiornando lo stato dei dispositivi nell’app. Questo permette di mantenere il controllo sempre sincronizzato.

Connettività, sicurezza e praticità | Aqara Hub M3

L’Aqara Hub M3 si distingue anche per la sua connettività ottimale, offrendo sia un’opzione cablata che una wireless per adattarsi a qualsiasi esigenza. Grazie al Wi-Fi dual band e al supporto per Power over Ethernet (PoE), si può scegliere la soluzione più stabile e affidabile per la propria rete domestica. Inoltre, la porta USB-C offre la possibilità di collegare un mini UPS o un power bank, garantendo il funzionamento continuo anche in caso di interruzioni di corrente. Questo lo rende ideale, ad esempio, per la gestione di automazioni critiche come l’attivazione di un allarme o la chiusura delle tapparelle durante un blackout.

Un altro aspetto importante è l’attenzione alla privacy, con uno storage crittografato che protegge i dati personali. Si può quindi configurare e gestire la casa con la tranquillità di sapere che la sicurezza è una priorità. Infine, l’hub è progettato per una configurazione semplice e veloce: include una staffa di montaggio, viti e un adesivo per fissarlo facilmente su superfici piane. Che si voglia posizionarlo su una parete o su uno scaffale, l’installazione sarà un gioco da ragazzi.

Offerta per il Black Friday/Cyber Monday

Un dispositivo alla portata di tutti e che soprattutto è in grado di svoltare la comodità della propria abitazione. Tantissime funzionalità messe a disposizione in maniera molto semplice, adattandosi anche ad utilizzatori poco avvezzi con la tecnologia. Questo dispositivo sarà in offerta in maniera del tutto eccezionale in occasione del Black Friday/Cyber Monday a soli 99,99€ anziché 129,99€ approfittando del 23% di sconto. Cosa aspetti?