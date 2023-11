Black Friday con pCloud: a metà prezzo il bundle 3in1 con 5 TB di spazio

Il Black Friday è finalmente alle porte e con esso arrivano le occasioni da non perdere per chiunque sia alla ricerca di sconti incredibili su prodotti e servizi. Tra le offerte più allettanti del 2023, c’è quella di pCloud, uno dei servizi di archiviazione cloud più affidabili e sicuri, con oltre 19 milioni di utenti che affidano i loro dati a questa piattaforma svizzera.

In occasione del “venerdì nero” dello shopping, pCloud offre due promozioni: fino al 54% di sconto su tutti i suoi piani individuali a vita, ovvero senza alcun abbonamento ricorrente, e un esclusivo bundle limitato 3in1 scontato del 56% che include un generoso spazio di archiviazione combinato a due servizi privacy della famiglia pCloud.

Piani individuali a vita a partire da soli 139 dollari

Diamo un’occhiata più approfondita alle promozioni in corso per questo Black Friday. Per quanto riguarda i piani individuali a vita, pCloud ha deciso di scontarli tutti fino al 54%. Nello specifico, gli sconti sono così distribuiti:

Il piano da 500 GB scende a soli 139 dollari (-54%)

(-54%) Il piano da 2 TBB, invece, crolla a 279 dollari (-53%)

(-53%) Quello da 10 TB scende sotto il migliaio e raggiunge la cifra di soli 890 dollari (-53%)

Il prezzo visualizzato per i piani a vita è una tantum: questo perché, una volta acquistato, lo spazio di archiviazione venduto da pCloud sarà tuo per sempre.

La seconda promozione riguarda l’esclusivo bundle limitato 3in1 che include: 5 TB di spazio di archiviazione, pCloud Encryption e pCloud Pass. Tre strumenti, tutti e tre a vita, con uno sconto del 56% in occasione del Black Friday. Questo pacchetto è l’opzione perfetta per chi cerca una soluzione completa per la gestione dei propri dati e della sicurezza online.

Ottieni sconti fino al 56% sulle risorse pCloud

Con Encryption e Pass la tua privacy è al sicuro

Le offerte sono sicuramente allettanti, ma pCloud conviene? La risposta è sì: non solo per gli sconti proposti, ma anche per le risorse e funzionalità che mette a disposizione dei propri utenti. Ecco alcuni dei vantaggi chiave di pCloud:

Compatibilità multipiattaforma : pCloud è supportato da dispositivi con sistema operativo MacOS, Windows e Linux, ma offre anche un’applicazione mobile per Android e iOS con backup automatico e un desktop (chiamata pCloud Drive ) che funge da disco virtuale in grado di espandere lo spazio di archiviazione dei tuoi device;

: pCloud è supportato da dispositivi con sistema operativo MacOS, Windows e Linux, ma offre anche per Android e iOS con backup automatico e un desktop (chiamata ) che funge da disco virtuale in grado di espandere lo spazio di archiviazione dei tuoi device; Sincronizzazione istantanea : la piattaforma garantisce completa accessibilità ai tuoi file caricati in cloud tra tutti i dispositivi collegati, in qualsiasi momento;

: la piattaforma garantisce completa accessibilità ai tuoi file caricati in cloud tra tutti i dispositivi collegati, in qualsiasi momento; Opzioni di collaborazione: pCloud offre molteplici modi per condividere file con altri utenti tramite link e inviti a cartelle condivise, anche per coloro che non sono iscritti alla piattaforma.

Cosa dire, invece, di pCloud Encryption e pCloud Pass – i due strumenti inclusi nel bundle? Il primo si presenta come una soluzione imbattibile per proteggere i tuoi dati sensibili, fornendo crittografia lato client unica di pCloud che assicura che i tuoi file rimangano sempre nascosti da accessi non autorizzati. La piattaforma, inoltre, adotta una rigorosa politica di riservatezza “zero-knowledge”: ciò significa che le chiavi di crittografia rimangono esclusivamente nelle tue mani.

pCloud Pass, invece, è un gestore di password sicuro e user-friendly che semplifica gli accessi online. Questo strumento memorizza le tue credenziali su tutti i tuoi dispositivi, consentendoti di accedere ai tuoi account e compilare moduli con un solo clic. Include anche un generatore password in grado di fornirti password forti e uniche che aumenteranno la sicurezza dei tuoi account, senza il timore di doverle dimenticare. È inoltre compatibile con tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi.

Il Black Friday è arrivato: non perdere questa promozione a tempo limitato lanciata da pCloud. Che tu scelga uno dei piani individuali a vita, in sconto fino al 54%, oppure il bundle 3in1 in offerta al 56%, con pCloud garantirai sempre la massima sicurezza dei tuoi file e dei tuoi dati personali.

