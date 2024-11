Black Friday Amazon 2024: 5 Notebook pazzeschi a prezzi shock

Ci stiamo avvicinando rapidamente alla conclusione del Black Friday Amazon 2024, tuttavia possiamo godere ancora di ottime offerte. Ed ecco che ti segnaliamo una lista di 5 notebook pazzeschi a prezzi davvero imbattibili. Non stiamo parlando di computer portatili di fascia bassa, tutti garantiscono ottime prestazioni e il prezzo è davvero incredibile.

Black Friday Amazon 2024: i migliori 5 Notebook performanti

Segnaliamo l’ottimo Acer Aspire 3 che monta il processore AMD Ryzen 5 5500U, supportato da 16 GB di RAM e un SSD PCIe NVMe da 512 GB che oggi puoi avere a soli 449 euro. È dotato di un ottimo display da 15,6 pollici FHD LCD con Windows 11 Home.

Super promozione con sconto di 200 euro per fantastico Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6 pollici FHD che monta il potente processore Intel Core i5 di 12ª generazione. Possiede un SSD da 512 GB, 16 GB di RAM, super batteria che si ricarica in un attimo e WiFi 6. Oggi puoi acquistarlo a soli 499 euro.

Acer Aspire 5 e tu a soli 625,99 euro in questa versione con il potente Intel Core i7 di 12ª generazione supportato dalla bellezza di 16 GB di RAM e con un generoso SSD da 1 TB. Possiede una scheda grafica Intel UHD, Windows 11 Home, tastiera retroilluminata compatta e display da 15,6 pollici con pannello IPS.

Passiamo quindi ai computer da gaming e ti segnaliamo in fantastico MSI Thin 15 con display FHD da 15,6 pollici e frequenza di aggiornamento velocissima fino a 144 Hz. Come processore troviamo Intel Core i7 13620H con a supporto 16 GB di RAM da 3200 MHz, SSSD da 512 GB e la scheda grafica Nvidia RTX 2050 da 4GB. Tuo a soli 679 euro.

Un altro portatile che puoi usare per il gaming è Asus Vivobook 16X che oggi puoi avere a soli 949 euro, invece che 1.999 euro. Spettacolare design in alluminio con display da 16 pollici e refresh rate a 144 Hz. Monta il potentissimo Intel Core i7 12700H con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. E anche in questo caso troviamo una scheda grafica dedicata, la Nvidia RTX 4050.

Sicuramente avrai trovato il notebook che più fa per te tra questa selezione dei migliori 5 nella settimana del Black Friday Amazon 2024. Quello che ti resta da fare è completare l’acquisto nel più breve tempo possibile in modo da avvalerti ancora di queste promozioni straordinarie. E se sei iscritto ad Amazon Prime potrai ricevere il tuo computer portatile direttamente a casa in pochissimi giorni senza pagare la spedizione. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.