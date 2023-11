Black Friday 2023: sconti imperdibili su Geekmall fino all'85%

Il Black Friday è l’evento commerciale più atteso dell’anno e Geekmall è pronta a celebrarlo in grande stile. Questo evento, originariamente nato negli Stati Uniti e ormai diffuso in tutto il mondo, segna l’inizio della stagione degli acquisti natalizi, offrendo ai consumatori l’opportunità di accaparrarsi prodotti di qualità a prezzi ridotti. Geekmall, leader nel commercio online di elettronica e prodotti per la casa, ha preparato una serie di offerte esclusive per il Black Friday 2023, che si svolgerà dal 24 al 26 novembre.

Come funziona la promozione Black Friday

Il Black Friday rappresenta un’opportunità imperdibile per i consumatori di approfittare delle migliori offerte dell’anno, e Geekmall non fa eccezione. Quest’anno, Geekmall ha lanciato una promozione straordinaria per il Black Friday, che si terrà dal 24 al 26 novembre. Durante questo periodo, i clienti avranno l’opportunità di godere dei prezzi più bassi dell’anno, oltre a ricevere coupon extra utilizzabili su tutto il sito.

Ulteriori Risparmi con PayPal

Un’ulteriore opportunità di risparmio è rappresentata dall’uso di PayPal per i pagamenti. I primi 1000 ordini che utilizzano PayPal beneficiano di riduzioni aggiuntive, come uno sconto di 8€ su acquisti di 150€, 12€ su 400€, e 20€ su 600€. Questi sconti sono cumulabili con gli altri coupon disponibili.

Offerte Lampo e Codici Sconto

Le 72 Ore di Offerte Lampo proposte da Geekmall durante il Black Friday sono un’ottima occasione per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi eccezionalmente ridotti. Inoltre, i clienti possono usufruire di vari codici sconto, come “100GEEKMALLBF” per risparmiare 10€ su acquisti di 100€, “300GEEKMALLBF” per uno sconto di 20€ su acquisti di 300€, e così via fino al codice “900GEEKMALLBF“, che offre un risparmio di 50€ su acquisti di 900€. C’è anche un codice sconto generale del 4%, “4%GEEKMALLBF“, utilizzabile su diversi prodotti.

FOSSIBOT F2400

Il FOSSIBOT F2400 è una delle offerte più interessanti di Geekmall per questo Black Friday. Questo generatore solare portatile rappresenta una soluzione ideale per coloro che cercano un’alternativa energetica efficiente e sostenibile. Il FOSSIBOT F2400 è particolarmente adatto per attività all’aperto come il campeggio, o come fonte di energia di emergenza in casa. Con una capacità di 2048Wh e una potenza di 2400W, garantisce affidabilità e versatilità in varie situazioni.

Il prezzo online del FOSSIBOT F2400 è di 899€. Tuttavia, in occasione del Black Friday, Geekmall offre un’opportunità unica per acquistarlo a un prezzo scontato. Utilizzando il codice coupon “3A22VUYI“, i clienti possono beneficiare di uno sconto, abbassando il prezzo finale a 819€. Questa offerta è particolarmente allettante per chi desidera investire in un generatore solare portatile di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Il FOSSIBOT F2400 si distingue per le sue caratteristiche innovative e la sua facilità d’uso. È progettato per fornire energia in modo efficiente, con una ricarica rapida e la capacità di alimentare diversi dispositivi contemporaneamente. La sua portabilità e la robustezza lo rendono un compagno ideale per avventure all’aria aperta o come una risorsa affidabile in caso di emergenze a casa.

Uscita AC da 2400W, Capacità di 2048Wh

La Batteria LifePO4 offre più di 3500 cicli di batteria

Ricarica Ultra Rapida in 1,5 ore

Con Funzione UPS (Uninterruptible Power Supply)

6 Prese Multifunzione e Coperchi Protettivi

Roborock S7 Max Ultra

L’aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra rappresenta un’altra offerta straordinaria su Geekmall durante il Black Friday. Questo robot aspirapolvere si distingue per la sua potente capacità di aspirazione di 5500pa, garantendo pulizie profonde e efficienti. Con il suo design elegante e le sue funzioni intelligenti, il Roborock S7 Max Ultra è la scelta ideale per coloro che cercano la massima comodità e efficienza nella pulizia della loro casa.

Il prezzo online del Roborock S7 Max Ultra è di 829,00€. Tuttavia, per i clienti che cercano un ulteriore risparmio, Geekmall offre una promozione esclusiva: per i primi 1000 ordini che utilizzano PayPal come metodo di pagamento, è disponibile uno sconto extra di 20€. Questa offerta rende l’acquisto del Roborock S7 Max Ultra ancora più vantaggioso, offrendo un valore eccezionale per un aspirapolvere robot di alta qualità.

Il Roborock S7 Max Ultra non è solo potente, ma anche incredibilmente intelligente. È dotato di varie funzionalità tecnologiche avanzate che permettono una pulizia accurata e personalizzabile in base alle esigenze specifiche della tua casa. La sua capacità di navigare in modo autonomo e efficiente in diversi ambienti domestici, unita alla comodità di un controllo remoto, lo rende una scelta eccellente per coloro che desiderano mantenere la loro casa pulita con il minimo sforzo.

Aspirazione estrema da 5500Pa, sistema di pulizia VibraRise

180 minuti di autonomia, spazzola in gomma resistente

Grande serbatoio dell’acqua da 200 ml e sacchetto per la polvere da 2,5l

Prova la pulizia a mani libere con il RockDock UItra

Auto-asciugatura, auto-lavaggio, auto-svuotamento, auto-riempimento, auto-pulizia

JIGOO P300

Geekmall propone il JIGOO P300 con un’offerta eccezionale perfetta per gli amanti degli animali domestici. Questo kit aspirapolvere 11 in 1 è progettato specificamente per affrontare le sfide di pulizia legate agli animali domestici, rendendolo un alleato indispensabile in ogni casa. Il JIGOO P300 unisce versatilità e potenza, offrendo una soluzione completa per la pulizia dei peli di animali, sporco e molto altro.

Il JIGOO P300 si distingue per la sua versatilità, con diversi accessori inclusi che lo rendono adatto per una varietà di superfici e situazioni di pulizia. Dal pavimento alla tappezzeria, questo aspirapolvere è capace di affrontare efficacemente qualsiasi sfida di pulizia, soprattutto quelle legate alla presenza di animali domestici in casa. La sua tecnologia avanzata e la facilità d’uso lo rendono un must per chi cerca un ambiente domestico pulito e igienico, senza dover sacrificare troppo tempo o sforzo.

Il prezzo online del JIGOO P300 è di 119,00€, ma con l’imperdibile promozione del Black Friday su Geekmall, i clienti possono approfittare di un ulteriore sconto. Utilizzando il codice coupon “100GEEKMALLBF“, il prezzo scende a soli 109,00€, rendendo questo kit aspirapolvere un acquisto ancora più conveniente.

Undici funzioni in una

Spazzola e aspirapolvere per peli di animali domestici

Capacità enorme di 4L

Potenza di aspirazione eccezionale

Rifinitura del pelo a quattro lunghezze

Proscenic X1

L’aspirapolvere robot Proscenic X1 rappresenta una delle offerte più allettanti di Geekmall per questo Black Friday. Il Proscenic X1, con la sua base auto-vuotante e un’aspirazione potente da 3000pa, è la scelta ideale per chi cerca efficienza e comodità nella pulizia della casa. Questo dispositivo all’avanguardia è progettato per offrire una pulizia approfondita con il minimo sforzo, grazie alla sua tecnologia robotica intelligente.

L’aspirapolvere robot Proscenic X1 si distingue per le sue caratteristiche innovative, tra cui la capacità di auto-svuotarsi, riducendo notevolmente il tempo e lo sforzo necessari per la manutenzione dell’aspirapolvere. Questa funzionalità, unita alla sua potente capacità di aspirazione, rende il Proscenic X1 una scelta eccellente per mantenere la tua casa pulita e confortevole con facilità.

Il prezzo online del Proscenic X1 è di 219.00€, ma con il Black Friday, Geekmall offre un’opportunità esclusiva per acquistarlo a un prezzo ancora più vantaggioso. Utilizzando il codice coupon “100GEEKMALLBF” è possibile beneficiare di un ulteriore sconto, portando il prezzo finale a soli 209.00€. Questa offerta rappresenta un’occasione imperdibile per coloro che desiderano migliorare la loro esperienza di pulizia domestica con un prodotto tecnologicamente avanzato e ad un prezzo accessibile.

La promozione Black Friday di Geekmall offre una varietà di prodotti di alta qualità a prezzi straordinariamente vantaggiosi. I consumatori hanno l’opportunità di usufruire di sconti significativi e offerte esclusive, rendendo questa occasione un momento ideale per effettuare acquisti intelligenti e convenienti.