Con Bitdefender dici addio a phishing e smishing per sempre

Oggi gli attacchi phishing e smishing stanno aumentando a vista d’occhio. Proprio in questi giorni, data la crescita del numero delle vittime, anche la Polizia Postale ha lanciato l’allarme truffe online. La soluzione per dire una volta per tutte addio a qualsiasi minaccia informatica si chiama Bitdefender.

Con Bitdefender Total Security costruirai un muro tra te e i cybercriminali impedendogli di infliggere i loro attacchi. Proteggerai non solo la tua privacy, ma anche i tuoi dati personali, i tuoi risparmi, la tua identità digitale e i tuoi dispositivi connessi a internet.

La sua piattaforma multi dispositivo agisce in modo efficace senza interruzioni, fornendoti il massimo della protezione in qualsiasi momento e contro qualsiasi minaccia, anche la più recente e perniciosa. Ovviamente anche il risparmio vuole la sua parte.

Perciò approfitta dell’offerta speciale che sconta del 56% Bitdefender Total Security. In questo modo attivi la protezione totale a soli 32 euro, invece di 79,99 euro. Un’occasione unica che solo noi di Telefonino.net potevamo garantirti. Questo prezzo è speciale ed esclusivo per i nostri lettori.

Bitdefender combatte efficacemente phishing e smishing

Lasciati alle spalle una navigazione online senza protezione. Ottieni il meglio che tu possa avere dal mercato in termini di sicurezza acquistando Bitdefender Total Security. In un’unica soluzione hai tutto ciò che ti serve per proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali.

Il suo potente antivirus rileva qualsiasi minaccia in tempo reale. È imbattibile contro malware, trojan, ransomware e spyware. I suoi costanti aggiornamenti lo rendono invalicabile anche dai virus più sofisticati e pericolosi.

Grazie alle sue tecnologie innovative avrai protezione totale anche dagli attacchi Zero-Day che, spesso, sono capaci di mettere in pericolo tutto quello che hai sui tuoi dispositivi. A questa si aggiunge anche una buona VPN, sicura per una completa privacy online.

E i tuoi dispositivi reggeranno a tutte queste funzionalità incluse in Bitdefender Total Security? Non ti devi preoccupare assolutamente. Questo speciale antivirus è stato realizzato per non impattare sulle prestazioni del sistema.

