Truffe online in aumento: la Polizia Postale lancia l'allarme

Navigare online sta diventando un pericolo quotidiano. Purtroppo, dati alla mano, il numero delle truffe online è in costante aumento. Non solo questi raggiri sono sempre di più, ma diventano anche particolarmente difficili da riconoscere.

Infatti, i cybercriminali si stanno inventando tecniche particolarmente perniciose, capaci di mettere sotto scacco anche l’utente più esperto. Non è quindi un caso che anche le autorità siano preoccupate, tanto che la Polizia Postale ha lanciato l’allarme.

Se il numero delle truffe online è in divenire, di conseguenza anche il volume di denaro truffato cresce proporzionalmente. In sostanza, tutti questi raggiri “informatici” stanno generando un volume impressionante fatto da milioni e milioni di euro.

Tra le truffe più comuni e diffuse menzioniamo gli attacchi di phishing e di smishing. Email o SMS contenenti link che all’apparenza sembrano innocui o necessari per risolvere con urgenza un problema, ma che in realtà rimandano a pagine Web fraudolente e spesso clonate, gestite da hacker professionisti.

Un’altra delle tecniche più utilizzate sono i keylogger, ovvero software speciali che registrano i dati mentre l’utente li digita nella pagina fake. Questo metodo evita agli attori malevoli di perdere tutti i dati nel caso l’utente, prima di confermarne l’inserimento, si accorge che qualcosa non va annullando l’operazione.

Truffe online: la Polizia Postale è preoccupata

I dati sono in forte ascesa. Le truffe online continuano ad aumentare e a generare sempre più vittime, anche tra i giovani. Questi ultimi spesso sono adescati da quelle a tema trading che promettono guadagni incredibili e veloci su investimenti speciali. A tal proposito l’Ispettore Superiore Michele Attolico, della Polizia Postale di Bergamo, ha allertato:

Nell’ultimo periodo abbiamo notato un incremento significativo. Il trading online è un canale strutturato e legale, ma nelle sue pieghe si nascondono le insidie: raccogliamo un numero crescente di denunce. Le persone, probabilmente abbagliate da pubblicità di tutti i tipi che promettono belle opportunità, si affidano a questi trader, investendo magari in criptovalute o mercati invitanti.

Ma qual è il motivo che sta generando così tanto successo alle truffe online? Lo ha spiegato sempre l’Ispettore Superiore Attolico che, durante un’intervista a un famoso quotidiano locale di Bergamo, ha chiarito cosa spinge gli utenti a fidarsi di questi raggiri cadendo nelle loro trappole:

Le persone fanno fatica a rendersi conto dei pericoli che si nascondono sul web. Spesso si pecca di troppa sicurezza, altre volte ci si fa ingolosire dalle prospettive di guadagno.

È fondamentale usare password efficaci e cambiarle frequentemente. Serve una giusta educazione all’utilizzo di Internet, sia da parte dei più giovani sia da parte degli adulti.

Un modo efficace per proteggersi c’è e sta diventando lo strumento più indispensabile in assoluto: l’antivirus. Ce ne sono tanti su piazza, ma non ci si può più affidare solo a quelli gratuiti che forniscono funzionalità limitate o parziali.

Un ottimo prodotto, da anni sul mercato e costantemente perfezionato, è AVG. Sinonimo di sicurezza online, integra efficacemente una serie di funzionalità votate alla protezione dell’utente e dei suoi dispositivi. Si tratta della soluzione ideale che fornisce una difesa completa anche contro phishing, smishing, app infette e molto altro.

