Bistecche perfette con il TERMOMETRO Bluetooth (in sconto di -30€)

Le grigliate sono la tua passione? Allora non potrai proprio fare a meno di un termometro per cuocere i tagli di carne al meglio. ThermoPro TempSpike è proprio uno di questi e, collegandosi al tuo smartphone, ti aggiornerà passo dopo passo in modo da avere delle bistecche perfette! Il suo prezzo? Solo 59,98€ con il coupon esclusivo su Amazon!

Tutte le caratteristiche del termometro da cucina

Una delle caratteristiche principali del ThermoPro TempSpike è il monitoraggio remoto fino a 150 metri. Con la tecnologia Bluetooth 5.2, puoi controllare la temperatura della tua carne in tempo reale da qualsiasi punto della casa o del giardino, senza dover stare vicino al barbecue o al forno! Essendo completamente wireless, elimina l’ingombro dei fili e aumenta la facilità d’uso.

Dotato di una sonda e due sensori, questo termometro garantisce un monitoraggio preciso e costante della temperatura. La sonda in acciaio inox misura la temperatura interna della carne con grande accuratezza, mentre i due sensori aggiuntivi monitorano la temperatura ambiente circostante.

E con l’app multifunzione, avrai modo di ricevere avvisi in tempo reale sulla temperatura, impostare timer personalizzati, visualizzare grafici di temperatura e utilizzare preimpostazioni consigliate per garantire una cottura perfetta di ogni tipo di carne. La gestione è super-facilitata da allarmi e pre-allarmi, che ti avvisano quando la temperatura raggiunge livelli specifici o quando la cottura è vicina al termine.

Grazie alla sua tecnologia avanzata e alle molteplici funzioni integrate, il termometro per alimenti ThermoPro TempSpike è lo strumento perfetto per chi desidera mangiare sempre come un re! Ti ricordiamo che dovrai cliccare sul coupon presente su Amazon per pagarlo 59,98€, anziché gli originari 89,98€ di listino!