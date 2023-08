Bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2 a soli 18€, un affare su eBay

Vuoi migliorare la tua vita assumendo uno stile sano e controllato? Allora affidati a una professionista della salute. La Bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2 è un alleato perfetto per forma fisica e giusto peso. Acquistala subito in promozione su eBay a soli 17,99 euro, invece di 24,99 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’occasione incredibile che non puoi lasciarti sfuggire.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a domicilio e, se il tuo ordine comprende una spesa minima di 30 euro, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Ti basta selezionare PayPal come metodo di pagamento e, in pochissimi click, ottenere il mini finanziamento su misura del tuo ordine. Scopri tutte le caratteristiche di Mi Smart Scale 2.

Bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2: il tuo personal trainer smart

Con la Bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2 hai un vero e proprio personal trainer a casa. Affidabile, è talmente precisa da rilevare anche l’assunzione di un solo bicchiere d’acqua. Grazie a questo dispositivo hai sensori della pressione ad alta precisione, doppia modalità per persone e oggetti, misurazione in tempo reale e valutazione dell’equilibrio del corpo.

Gestisci tutto tramite la praticissima app e configurala per più utenti. Infatti la bilancia stessa è in grado di identificare automaticamente i membri della famiglia in base ai dati del corpo e può supportare fino a 16 profili quando il dispositivo è condiviso. Inoltre è possibile anche selezionare la Modalità Guest se non vuoi che memorizzi le tue misurazioni. Acquista subito la tua Mi Smart Scale 2 a soli 17,99 euro, invece di 24,99 euro (prezzo di listino).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.