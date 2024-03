Bilancia smart, offerta flash su Amazon: tua a 15,48€, ma bisogna fare in fretta

Questa bilancia digitale della Molphit offre un ricco arsenale di funzioni intelligenti per gestire e monitorare la tua salute. Non si limita a fornirti il peso in chili, ma offre una visione approfondita del benessere attraverso 13 metriche chiave.

Attualmente è la protagonista di un’offerta a tempo limitato, anzi limitatissimo, su Amazon: può essere tua ad appena 15,48€, con un generoso sconto del 47% sul suo normale prezzo di listino.

Hai solamente 4 ore di tempo per acquistarla, sempre che le unità in promozione non vadano esaurite ancora prima. Insomma, hai capito l’antifona: è da acquistare subito, pena il rischio di vedersi scappare questo prezzo da fuori tutto.

Dotata di una precisione eccezionale, con incrementi di misurazione di 0,2 lb / 0,05 kg e una capacità massima di 180 kg / 28 st / 400 lb, la bilancia utilizza tecnologia all’avanguardia per garantire che ogni misurazione sia affidabile e accurata.

La bilancia si collega con facilità allo smartphone, tramite Bluetooth, e i suoi dati possono quindi essere condivisi con app come Fitbit, Apple Health e Google Fit. Questa funzionalità permette di sincronizzare facilmente i dati raccolti con le piattaforme già utilizzate per il monitoraggio dell’attività fisica e dell’alimentazione, creando un ecosistema completo per la gestione della salute personale.

La bilancia è inoltre pensata per essere utilizzata da tutta la famiglia, con la possibilità di monitorare i percorsi di salute di più utenti. Questo aspetto la rende uno strumento prezioso per creare un ambiente familiare orientato al benessere, dove tutti possono tenere traccia dei propri progressi e celebrare insieme le realizzazioni.

Il design user-friendly della bilancia, unito alla facilità di connessione tramite Bluetooth, garantisce un’esperienza d’uso senza problemi. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistala subito a soli 15,48€!