Bilancia INTELLIGENTE Xiaomi a 19€ SOLO OGGI sul Mi Store

Proprio in questo momento sul Mi Store è in corso un’offerta flash davvero eccezionale. Protagonista la Bilancia Intelligente Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Si tratta di un prodotto eccellente, in grado di conoscere ogni tuo dettaglio e riferirtelo. Acquistala a soli 19,99 euro, invece di 34,99 euro.

Questo prezzo così basso è disponibile solo per oggi salvo esaurimento scorte. Quindi devi essere veloce se vuoi aggiudicartela. Pesandoti, fornisci informazioni essenziali che questa bilancia confronta per poi fornirti un’analisi approfondita del tuo corpo.

Bilancia Intelligente Xiaomi Mi Body Composition Scale 2: da avere assolutamente

Personalmente uso la Bilancia Intelligente Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 da tempo. È super comoda perché non solo fornisce il tuo peso, ma grazie alla praticissima app sul tuo smartphone fornisce un’analisi dettagliata del tuo corpo. Pensa, il sensore a G rileva variazione di peso di soli 50 grammi.

Inoltre, il Chip BIA ad alta precisione misura anche la percentuale di massa grassa. Potrai accedere a 13 parametri di composizione corporea per conoscere al meglio le tue condizioni fisiche. Inoltre, include anche il test dell’equilibrio.

Acquistala adesso a soli 19,99 euro, invece di 34,99 euro. L’offerta è valida solo per oggi sul Mi Store Italia. Approfitta anche della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.