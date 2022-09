Bici elettriche PIEGHEVOLI e SCONTATISSIME: le trovi solo su Gogobest

L’idea di concederti dei rilassanti giretti a bordo di una bici elettrica ti stuzzica e stai valutando l’acquisto di un modello che unisca performance e comodità? In tal caso, sarebbe un’ottima idea approfittare dei sorprendenti sconti disponibili su Gogobest, dove troverai le ultime e più richieste bici elettriche a prezzi davvero competitivi.

I continui aumenti relativi al costo del carburante stanno convincendo sempre più persone a scegliere un mezzo di trasporto più ecologico e dai notevoli vantaggi pratici: pensa alla comodità di muoverti senza perdere minuti interminabili bloccato nel traffico della città o nel tentativo di trovare un parcheggio adeguato.

Oggi vogliamo proporti tre ottimi modelli di bici elettrica che avrai la possibilità di portare a casa con una spesa notevolmente ridotta: in questa specifica fascia di mercato, parliamo di alcune tra le migliori alternative di scelta tenendo conto dell’altissimo rapporto qualità-prezzo. Impossibile trovare di meglio.

Bici elettrica AVAKA BZ20 PLUS

A bordo di questo modello troviamo un motore brushless da 500 W. La modalità elettrica consente di raggiungere i 70 km, itinerari fino a 100 km grazie alla modalità servoassistita. La costruzione pieghevole permette di ridurre le dimensioni agevolando il trasporto. Non manca il display LCD su cui vengono riportate tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Acquista ora la tua bici elettrica AVAKA BZ20 PLUS al prezzo di 1069,99 euro inserendo il codice coupon “NGN159G” (sconto totale di 340 euro).

Bici elettrica Bezior M1

Il cuore pulsante della Bezior M1 è costituito da un motore brushless con potenza di 250 W, che permette di raggiungere una velocità pari a 25 km/h. In questo caso è possibile coprire una distanza di 80 km. Previsto un cambio Shimano a 7 marce e, come per l’unità precedente, anche il comodissimo display LCD. Ricarica completa in un tempo che varia dalle 5 alle 6 ore.

Acquista ora la tua bici elettrica Bezior M1 al prezzo di 750,49 euro inserendo il codice coupon “F7WQ68” (sconto totale di 549,50 euro).

Bici elettrica Niubility B16

Un altro modello pieghevole che fa della praticità il suo punto di forza. Il motore brushless da 350 W assicura una velocità di 25 km/h su percorsi fino a 50 km. Display LCD anche in questo caso. Nonostante un peso di appena 23 kg, può sostenere carichi fino a 120 kg. Ottima la costruzione impermeabile. Da segnalare il doppio sistema di freni a disco anteriore e posteriore.

Acquista ora la tua bici elettrica Niubility B16 al prezzo di 436,99 euro inserendo il codice coupon “F7WQ68” (sconto totale di 463 euro).

Per queste ed altre interessanti promozioni relative alle bici elettriche acquistabili su Gogobest ti invitiamo a consultare il sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.