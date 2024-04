Bialetti Gioia: macchinetta + 32 capsule a casa tua con 58€, occasione

Voglia di dire addio alla moka ed avere a disposizione una macchinetta che ti faccia felice quando vuoi senza tempi di attesa lunghi? Con Bialetti Gioia trovi la risoluzione del tuoi problemi. Non solo è un elettrodomestico eccezionale e capace di replicare il caffè del bar ma è anche di dimensioni compatte per metterla dove vuoi in cucina.

Macchinetta e 32 capsule in confezione per metterla immediatamente alla prova. Collegati su Amazon dove la trovi in sconto con un ribasso del 19% che fa scendere il prezzo finale a soli 59€. Aggiungila al tuo carrello ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Bialetti Gioia in cucina per un caffè spaziale ogni volta che vuoi

Bialetti Gioia è una macchinetta che accontenta tutti i gusti. Con le sue capsule puoi avere caffè e bibite da tazzina come ginseng, nocciolino e così via. Semplicissima da utilizzare e con tutto al posto giusto.

Nel suo colore rosso è un piccolo gioiellino da mettere in cucina. Come ti ho detto, ha delle dimensioni veramente ristrette quindi non occupa tanto spazio e sta bene anche nell’ultimo angolino che ti è rimasto libero.

Il suo contenitore ha una capienza di 500ml più che sufficiente per una giornata di utilizzo. Non mancano all’appello né il contenitore delle capsule usate che il raccoglitore di goccia.

Si scalda nel giro di decine di secondi ed eroga fin da subito un caffè caldo e gustoso. Puoi scegliere tra due lunghezze: lungo o corto. Mettila subito alla prova con le 32 capsule che trovi in confezione nelle miscele ROMA e NAPOLI.

Collegati su Amazon dove, per oggi, Bialetti Gioia è in promozione con uno sconto del 19% a soli 58€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.