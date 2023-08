Bezior XF200: una BESTIA di e-Bike con 750€ di sconto immediato

Bezior XF200 non è una semplice bici elettrica. Si tratta di un prodotto premium, in grado di affrontare – grazie alle sue caratteristiche – praticamente qualsiasi percorso. Un mezzo di trasporto che non ha rivali, di qualità elevatissima, pronto ad accompagnarti in qualsiasi avventura.

Grazie alle promozioni del Back To School di GoGoBest, hai la possibilità di portare a casa questo eccellente modello di bike elettrica a 1049,99€ invece di 1799,99€. Risparmi ben 750€ e le spedizioni sono veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Per approfittarne, dovrai essere molto veloce però: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NAE9YY8”.

Ti stai chiedendo se il prezzo, estremamente competitivo, è l’unico motivo per il quale dovresti optare per questo eccellente prodotto? In realtà, non è così. A renderlo interessante sono le sue caratteristiche tecniche, a partire dalla struttura in lega di alluminio super robusta, ma allo stesso tempo super leggera, che prevede anche sospensioni a molla doppie e non solo. Infatti, questo gioiellino può contare su un incredibile motore da 1000W, su freni a disco idraulici anteriori e posteriori, su ruote da 20X4″ e su una batteria potentissima da 15Ah.

La combinazione di queste caratteristiche permette di ottenere risultati incredibili come la possibilità di percorrere fino a 130KM con una sola ricarica (in modalità pedalata assistita), raggiungendo una massima velocità di 25KM/H (con motore limitato a 250W, fino a 40KM/h con motore “sbloccato”) e non solo. Infatti, gestisce senza problemi anche pedalate con pendenze fino a ben 35 gradi: potrai letteralmente scalare una montagna, senza fatica.

Dunque, analizzando in dettaglio componenti e caratteristiche di questa eccellente bike, è facile capire perché non è un modello come gli altri:

motore brushless da 1000W ad alta efficienza energetica, ma con peso estremamente contenuto: puoi utilizzarlo senza alcun problema in città perché c’è il limitatore, che lo manterrà nei limiti di legge (che prevedono un motore non superiore a 250W e una velocità massima di 25KM/h);

ad alta efficienza energetica, ma con peso estremamente contenuto: puoi utilizzarlo senza alcun problema in città perché c’è il limitatore, che lo manterrà nei limiti di legge (che prevedono un motore non superiore a 250W e una velocità massima di 25KM/h); batteria da 15AH (48V) ben integrata all’interno del telaio: polvere e acqua non saranno un problema;

da (48V) ben integrata all’interno del telaio: polvere e acqua non saranno un problema; cambio Shimano a 7 rapporti : nessuna fatica anche sui percorsi più difficili, grazie alla possibilità di adeguare la marcia in qualsiasi momento;

a : nessuna fatica anche sui percorsi più difficili, grazie alla possibilità di adeguare la marcia in qualsiasi momento; pneumatici grandi (di tipo Fat) per ogni tipo di percorso: grazie alle dimensioni generose di 20X4″ (e una larghezza di 10 centimetri), anche la strada più sterrata non sarà un problema da percorrere. Non rischierai di scivolare e nemmeno di patire il fastidio delle vibrazioni;

(di tipo Fat) per ogni tipo di percorso: grazie alle dimensioni generose di 20X4″ (e una larghezza di 10 centimetri), anche la strada più sterrata non sarà un problema da percorrere. Non rischierai di scivolare e nemmeno di patire il fastidio delle vibrazioni; doppio ammortizzatore a molla anteriore e posteriore per assorbire al massimo urti e vibrazioni;

a molla anteriore e posteriore per assorbire al massimo urti e vibrazioni; sospensioni sulla forcella anteriore per una guida super confortevole, indipendentemente dalle condizioni stradali;

per una guida super confortevole, indipendentemente dalle condizioni stradali; praticissimo display LCD , che ti permetterà di avere sempre sotto controllo ogni aspetto della tua e-Bike: grazie alla certificazione IP65 , non teme il contatto accidentale con l’acqua, risultando di fatto impermeabile;

, che ti permetterà di avere sempre sotto controllo ogni aspetto della tua e-Bike: grazie alla certificazione , non teme il contatto accidentale con l’acqua, risultando di fatto impermeabile; freni a disco idraulici anteriori e posteriori: potrai guidare in tutta sicurezza, arrestando rapidamente la marcia ogni volta che è necessario.

Come se questa eccellente bicicletta elettrica non fosse già perfetta così, c’è anche da considerare il suo minimo ingombro. Infatti, può contare su un design pieghevole ultra robusto, che ti permetterà non solo di trasportarla agevolmente (entra senza problemi nel bagagliaio dell’auto o in ascensore, ad esempio), ma anche di conservarla a casa o in cantina, quando non è in uso.

Un’offerta impressionante

Insomma, non innamorarsi di Bezior XF200 è difficile. Se alle sue caratteristiche super premium aggiungi uno sconto di 750€ e delle spedizioni super veloci e gratuite (da magazzino europeo), allora è impossibile resistere.

Il tuo acquisto, lo effettui direttamente dall’eccellente store di Gogobest. Si tratta di una realtà cinese ormai consolidata, che produce eccellenti e-bike, destinate principalmente al mercato dell’Unione Europea. Proprio grazie alla presenza del loro magazzino direttamente in Polonia (oltre che negli USA), è in grado di offrire consegne rapidissime ai propri clienti. Gogobest, e i suoi prodotti, rispecchia in pieno la filosofia alla sua base: offrire diversi modelli di biciclette (e non solo) che siano di qualità, ma disponibili per tutti a prezzo accessibile.

Bezior XF200 è un esempio lampante di qualità offerta a prezzo accessibile. Approfitta dell’enorme sconto adesso, prima che la promozione finisca:

metti il prodotto nel carrello;

prima di completare l’ordine, applica il codice “NAE9YY8”;

“NAE9YY8”; arriverà a casa in pochissimi giorni e sarà subito pronta a regalarti un sacco di emozioni.

Attenzione: si tratta di una promozione a tempo limitato, anche le scorte sono in rapido esaurimento.

