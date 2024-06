Best Buy Amazon: MacBook Air 2024 M3 15" 512GB con 330 euro di sconto

MacBook Air 2024 con chipset M3, 8GB di memoria unificata, archiviazione SSD da 512GB e amata colorazione Mezzanotte è disponibile in offerta su Amazon al minimo storico assoluto di 1549 euro invece di 1879 Puoi anche pagarlo in 5 rate presso Amazon oppure scegliere Cofidis al checkout per personalizzare la rateizzazione.

MacBook Air 2024 con M3: il mostro di potenza super leggero

Il MacBook Air di ultima generazione rispecchia lo stile di questa linea con un design super sottile e leggero, nonostante la presenza del potentissimo chipset M3 formato da una CPU 8-core e una GPU 10-core che ti assiste in qualsiasi attività tu voglia fare.

Il display Liquid Retina da 15.3 pollici è una meraviglia per gli occhi ed essendo più grande rispetto i modelli tradizionali degli Air da 13 pollici offre più spazio per il tuo studio o lavoro. Tanta potenza che poi fa rima con efficienza energetica, dato che il MacBook è in grado di durare fino a 18 ore anche con le attività più intensive. Insomma, se è carico, puoi anche dimenticare il caricabatteria a casa.

Tra le altre cose, abbiamo una videocamera FaceTime HD a 1080p sopra lo schermo, tre microfoni, sei altoparlanti per audio spaziale e connettività garantita da due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di ricarica MagSafe per liberare una delle Thunderbolt.

Lo sconto di 330 euro per questo modello e per questa colorazione è un record da non farti scappare: acquistalo adesso su Amazon, anche a rate.