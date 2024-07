Bellissimo LEGO Icons Bouquet Fiori in sconto SHOCK (-15%)

Lasciate sbocciare la vostra creatività con il meraviglioso set LEGO Icons Bouquet Fiori Selvatici, ora in sconto del 15% a soli 50,99€ invece di 59,99€. Questo splendido set offre un’opportunità unica di realizzare un delicatissimo e unico bouquet personalizzato, dotato di 8 diverse specie di fiori finti. Perfetto da esporre in un vaso come decorazione da casa, il set include 16 steli regolabili che permettono di adattare l’altezza dei fiori e scegliere la tua composizione preferita!

Per decorare la vostra casa con fiori che non vanno mai a male! LEGO Icons Bouquet Fiori

Il set di fiori LEGO include una varietà di specie floreali, come fiordalisi, lavanda, papaveri del Galles, prezzemolo, felci, gerbere, speronelle e lupinelle. Questi dettagli realistici rendono il bouquet un’aggiunta incantevole a qualsiasi ambiente domestico o ufficio. Gli steli regolabili consentono di personalizzare l’altezza dei fiori, permettendovi di creare il vostro allestimento unico e bellissimo oltre che di sperimentare diverse composizioni. Questo set non solo offre un meraviglioso hobby creativo fai da te, ma anche una decorazione duratura e priva di manutenzione.

Questo bouquet di fiori finti non appassisce e non deve essere mai annaffiato, rendendolo una soluzione perfetta per chi ama i fiori ma non ha il pollice verde. Parte della Botanical Collection di fiori e piante LEGO, questo set è include elementi in plastica di origine vegetale, prodotta da canna da zucchero di origine sostenibile. È un tocco di creatività che può illuminare qualsiasi spazio e portare un po’ di natura all’interno della casa.

Il set LEGO Icons Bouquet Fiori è un’idea regalo perfetta per qualsiasi occasione, sia per sorprendere un amico, una persona cara, il proprio marito o la propria moglie. Inoltre, se desideri un bouquet ancora più grande, questo set può essere combinato con altri Bouquet di Fiori LEGO Icons per crearne uno ancora più ampio! Non perdete questa occasione con questo super sconto del 15% finché sei ancora in tempo!