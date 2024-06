Belgio-Romania: dove vederla in streaming anche all'estero in italiano

Quella tra Belgio e Romania è improvvisamente diventata una delle partite più interessanti di questa seconda giornata della fase a gironi di EURO 2024.

Le due squadre si affrontano questa sera con sentimenti opposti e a parti invertite rispetto le previsioni della vigilia: la Romania ha battuto per 3-0 l’Ucraina nella prima giornata, mentre il Belgio è stato sconfitto a sorpresa dalla Slovacchia.

Questo significa che, in caso di vittoria della Romania, rischieremmo di vedere una doppia sorpresa: la nazionale rumena già qualificata agli ottavi e i belgi a serissimo rischio di eliminazione. La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su RaiPlay o su NOW, sfruttando il pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese.

Se invece sei all’estero e non vuoi rinunciare al commento in italiano devi affidarti ad una VPN come NordVPN, di cui ti spieghiamo il funzionamento subito dopo il pulsante.

Come vedere Belgio-Romania in streaming dall’estero in italiano

Anche se sei abbonato a NOW con il pass Sport, se ti trovi all’estero non potrai accedere al tuo abbonamento a causa del blocco geografico imposto per queste piattaforme. Per fortuna, c’è un modo per aggirare questo ostacolo e si chiama NordVPN, procedendo in questa maniera:

