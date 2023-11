BEKO Asciugatrice Slim 7kg con sconto da 300€, PAZZIA Black Friday

Tra le migliori asciugatrici sul mercato ci sono quelle della Beko. Forse sono di parte perché ne ho una anche io, ma onestamente parlando? Sono ottime e non restringono i vestiti quindi non possono che avere successo. Se ne stai cercando una per affrontare inverno e umidità senza indugi, il modello Slim da 7 Kg non può che fare al caso tuo.

Portalo a casa ora che è in offerta su Amazon, il Black Friday ti regala uno sconto da 300€ su questo modello. Con soli 499€, quindi, diventa tuo. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Asciugatrice Slim firmata Beko: una delle migliori da avere in casa

Acquisti un’asciugatrice perché sei stufo di avere casa disseminata di stendini e soprattutto di impiegare tre giorni per asciugare il bucato in inverno. È un dramma, però, se scegli un modello che non possa offrirti il meglio e che, soprattutto, restringa i tuoi vestiti rendendoli perfetti per dei bimbi alle elementari. Menomale che con il modello DRXS712W tutto questo non succede.

Si tratta di un prodotto con pompa di calore, puoi collegarlo allo scarico dell’acqua o usare il contenitore estraibili e ovviamente puoi anche incolonnarlo sulla tua lavatrice. Mi raccomando usa un metodo prestabilito, non improvvisare!

Con una capienza di 7kg è comodissima da usare e semplice da capire. Hai i programmi molto semplici spiegati nel libretto di istruzioni ma tranquillo, anche i nomi sono intuitivi. Se devo essere onesta io sbatto tutto dentro e imposto quello per il cotone asciutto armadio. Anche il sintetico non si è mai ristretto, ma sssh, è un nostro segreto.

Comoda, pratica e soprattutto indispensabile per dei vestiti morbidi, asciutti e caldissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.