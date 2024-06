Beats Studio3 Wireless a metà prezzo: da 399 a soli 199 euro

Sono tra le cuffie più carismatiche sul mercato. Le Beats Studio3 Wireless vantano un design iper-iconico e una qualità complessiva straordinaria, tant’è che sono equipaggiate con lo stesso chip Apple W1 che troviamo sulle AirPods. Oggi te le segnaliamo perché sono le protagonista di un’offerta di Amazon fenomenale: grazie allo sconto del 50%, le paghi solo 199€. Non male, considerando che il loro prezzo reale sarebbe di ben 399€.

Le Beats Studio3 Wireless mantengono il design iconico delle precedenti versioni, con un look moderno e il logo prominente di Beats. La struttura è robusta, con un archetto in plastica resistente e cuscinetti auricolari morbidi che garantiscono comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto. Sono pieghevoli, il che le rende facili da trasportare e riporre.

Le cuffie offrono un suono bilanciato con un’enfasi sui bassi, ma senza sovrastare le altre frequenze. La qualità audio è calda e dettagliata, rendendo piacevole l’ascolto di vari generi musicali. Sebbene non siano completamente neutre, la loro firma sonora è piacevole per la maggior parte degli ascoltatori.

Le Studio3 sono dotate di tecnologia Pure ANC che riduce efficacemente il rumore ambientale. Il chip Apple W1 integrato offre una connessione Bluetooth stabile e senza interruzioni, specialmente con dispositivi Apple. Questo chip facilita l’accoppiamento e la commutazione tra dispositivi Apple, migliorando l’esperienza d’uso. Ovviamente, anche la compatibilità con i device Android è garantita senza problemi.

La durata della batteria è robusta, con fino a 22 ore attivando l’ANC e fino a 40 ore senza ANC. Non manca nemmeno la ricarica rapida: ben 3 ore di autonomia in appena 5 minuti. Non farti assolutamente scappare questa offerta irripetibile: acquistale subito a metà prezzo.