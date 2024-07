Beats Studio3 in offerta con il 50% di sconto: le cuffie wireless da prendere subito

Le cuffie Beats Studio3 Wireless sono attualmente disponibili con uno sconto del 50%, portandole a 199,00 euro rispetto al prezzo consigliato di 399,95 euro.

Le Beats Studio3 Wireless utilizzano il chip W1 di Apple, che facilita il processo di connessione con i dispositivi iOS e migliora la durata della batteria. Con la cancellazione attiva del rumore (ANC) abilitata, la batteria dura fino a 22 ore, mentre senza ANC può durare fino a 40 ore​.

Le cuffie offrono una buona qualità del suono, con un’enfasi sui bassi che, pur non essendo eccessiva, aggiunge una certa robustezza al suono. Questa caratteristica le rende adatte a una varietà di generi musicali, pur mantenendo una presentazione sonora chiara e dettagliata. Sebbene la cancellazione del rumore non sia al livello dei modelli di punta di Bose o Sony, è comunque efficace nel ridurre i rumori ambientali, rendendo queste cuffie ideali per l’uso in ambienti urbani o durante i viaggi.

Dal punto di vista del comfort, le Beats Studio3 sono apprezzate per il loro design over-ear che le rende comode da indossare per lunghi periodi. Il controllo della musica è semplice grazie ai pulsanti fisici sulla cuffia sinistra, che permettono di regolare il volume, cambiare traccia e gestire le chiamate senza dover estrarre il telefono.

A questo prezzo, le Beats Studio3 Wireless sono da comprare subito: non farti scappare questo incredibile sconto del 50%.