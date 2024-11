Beats Studio Pro scontatissime: solo al Single’s Day MediaWorld

Solo al Single’s Day di MediaWorld le offerte sono estremamente folli, senza rinunciare alla qualità dei migliori brand. Infatti, oggi abbiamo scovato le Cuffie Beats Studio Pro scontatissime. Si tratta di un’occasione unica, da prendere subito al volo prima che termini. Hai tempo ancora poche ore, salvo esaurimento scorte anticipato. Mettile in carrello a soli 235,22€, invece di 399,99€.

Prima di tutto queste cuffie offrono una qualità del suono superiore a molte altre in commercio. Infatti, integrano la tecnologia Audio Lossless e un Audio Spaziale per immergerti nella musica a 360 gradi ascoltando ogni singolo dettaglio del contenuto in riproduzione.

Attualmente hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Puoi anche pagarle in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Beats Studio Pro: il supporto perfetto alla tua voglia di musica

Le Cuffie Beats Studio Pro sono il supporto ideale per ascoltare al meglio la tua musica preferita. Puoi farlo per molto tempo grazie alla loro batteria capiente che assicura fino a 40 ore di riproduzione con una sola ricarica. Cosa stai aspettando? Acquistale adesso a soli 235,22€. Sono tue a questo prezzaccio solo su MediaWorld per il Single’s Day.

Grazie ai profili audio personalizzabili puoi scegliere tra diversi profili sonori in base al contenuto in ascolto. Il design iconico rende non solo piacevole l’ascolto per la qualità della tecnologia utilizzata, ma anche per l’estetica elegante e il comfort eccezionale con cuscinetti in pelle senza cuciture. Così le usi più a lungo senza fastidi e durano anche più a lungo.

Dotate di microfoni professionali, queste cuffie consentono anche chiamate di altissima qualità e senza rumori di fondo. Anche per l’ascolto, la cancellazione attiva del rumore (ANC) è in grado di isolarti perfettamente da ciò che ti circonda. Acquista le tue Cuffie Beats Studio Pro a soli 235,22€, anziché 399,99€.